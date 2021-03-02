中美角力在近來數年轉趨激烈，傳媒大舉披露中國滲透美國，加上北京改行戰狼外交，令美國人對中國的觀感顯著走向負面。蓋洛普（Gallup）周一公佈的調查顯示，美國民眾對中國及俄羅斯的觀感跌至歷史新低，而對中國的信心指數更較1989年天安門事件之後更低。

蓋洛普於上月3日至18日隨機抽樣1,021名美國成年人，調查結果顯示，只有20%受訪者給予中國好評，比一年前同期下跌了13個百分點。從政黨立場劃分，共和黨支持者對中國的好感度下跌13個百分點，僅餘10%；民主黨支持者則下降了8個百分點，只有27%。

至於被視為傳統敵人的俄羅斯，77%受訪者對俄羅斯觀感不好，只有25%受訪共和黨支持者是對俄羅斯抱持較樂觀的態度，民主黨支持者更只有18%持有相同觀感。

蓋洛普又指出，自去年開始，中立人士對俄羅斯好感也下降12個百分點，只有24%，同一時期共和黨和民主黨支持者的好感度則維持不變。

美國《國會山莊》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！