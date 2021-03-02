緬甸軍事政變發生逾一個月，反軍方的示威者遭受越來越強烈的暴力鎮壓，有記者更在家中被警方突擊拘捕。東盟（ASEAN）外長周二（2日）稍後召開視像會議，敦促軍方跟昂山素姬進行對話，惟緬甸駐聯合國代表薩薩（Sa Sa）認為此舉等同承認軍方政權。

周日的示威遭當地警方血腥鎮壓，聯合國稱至少有18名示威者被殺，翌日繼續有人上街抗爭，再遭警方發射催淚彈和震撼彈驅散。路透社報道，最大城市仰光周二仍然有數以百計民眾上街示威，反對軍政府統治，示威者叫口號說：「如果我們受到壓迫，將會有爆炸；如果我們遇襲，我們會反擊。」警方其後發射閃光彈驅散民眾，仰光周二暫時無傷亡報告，但在西北部城巿吉靈（Kale），有示威者向警方擲雜物，警方向示威者開實彈，造成至少四人受傷。有在場示威的教師形容警察「像以為自己在戰場」，他說：「我覺得很憤怒同時又很悲傷。」

記者寓所遭軍方攻擊 事後被捕

傳媒亦成為軍方針對的對象，緬甸民主之聲（DVB）記者龔妙奈（Kaung Myat Naing）周一晚上被警方攻擊，當時他身在南部城市密耶克（Myeik）的寓所，由他的直播可以聽到巨響，他向外高叫「如果你像這樣射擊，我怎樣下來？」

DVB後來證實龔妙奈已被捕，並呼籲立即釋放他及其他被捕記者，近日有多名記者因為在街頭拍攝被捕，包括在仰光工作的美聯社攝影師。DVB是緬甸著名傳媒，經常發放未經當局審查的報道，龔妙奈最近在密耶克進行反軍方示威的報道。

東盟促軍方跟昂山素姬對話 遭批等於承認軍政府

東盟將會跟緬甸軍方進行視像會議，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）透露他們在會中直言不諱，表明對緬甸軍方使用的暴力感到震驚。他早前表示，希望軍方和昂山素姬對話。他續指：「一方面有政治領導......一方面有軍方領導，他們需要對話，我們要讓他們走在一起。」

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）在Twitter上也強調，東盟將會堅定處理緬甸事宜，重申東盟不干預成員國內政的方針，並非意味「贊同或默許對方做錯事」。

由一批尚未被捕的全國民主聯盟議員組成的「緬甸聯邦議會代表委員會」，其駐聯合國代表薩薩（Sa Sa）卻認為，東盟不應跟「這個非法的軍事獨裁政權」接觸，而是應該跟昂山素姬政府的國際代表對話，「東盟必須清楚政變或由軍政府安排的改選，對緬甸人民來說是完全不能接受」。

美駐聯大使盼推動深入討論

美國周一警告指，如果緬甸軍方再殺害手無寸鐵的示威者，以及襲擊記者和社運人士，華府將會採取更多行動對付軍政府。美國在3月成為聯合國安全理事會輪任主席，美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）將會利用此契機推動對緬甸問題作出更「深入的討論」。

路透社/法新社

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