美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）周一表明，武漢肺炎疫苗應按時完成接種兩劑，若延遲第二劑接種的時間，僅一劑恐怕無法為民眾提供足夠保護，還為病毒變種提供空間。

現時美國採用的輝瑞/BioNTech及Moderna疫苗均是兩劑式疫苗，按照最初指引是需要21天內完成整個兩劑接種，但由於有研究指出一劑已可提供基本防護，部份公共衞生專家及政客敦促當局考慮將預留作第二劑的疫苗，分發給未接種人士獲得基礎防疫能力，數據顯示美國仍有80%成年未獲接種。

然而福西在接受《華盛頓郵報》訪問時，直言這方法有一定風險，因為一劑疫苗代表仍未得到全面保護，令病毒有空間變種和傳播，他亦指突然改變方針會令美國人更抗拒打疫苗：「我們向民眾說（兩劑）是你應該做的......然後又說『噢，我們要改變主意』，我認為這至少在傳遞訊息上是一大難題。」

強調沒有正確答案 只從科學角度考慮問題

英國自推展疫苗計劃後，奉行讓更多人接種至少一劑的方針，換來不俗的防疫成效，福西透露他周一跟英格蘭首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）會談，其間討論了英國延遲接種第二劑的策略。

福西指雙方均認為這方針有風險：「我們同意這樣做有令疫情惡化的危機，跟不能盡快讓更多人接種疫苗的風險作權衡。這沒有一個正確答案，當沒有正確答案時......我們希望用科學上絕對正確的方法，我們知道的是當你接種了兩劑，你不但獲得更強防護，甚至會擁有更多抗體來免受最惡劣的變種感染。」

食品及藥物管理局（FDA）早前批准強生的單劑疫苗作緊急使用，將於3月提供2,000萬劑疫苗，輝瑞和Moderna亦承諾在今個月底供應2.2億劑，福西認為屆時有關爭論將會因供求平衡而消散。

路透社/美國《華盛頓郵報》

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