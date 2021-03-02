港府周日以港版國安法，起訴47名去年參與立法會民主派初選的人士「串謀顛覆國家政權罪」，觸發港人及國際社會反彈。英國倫敦、曼徹斯特和雷丁周一均有人集會聲援被捕人士。香港立法會前議員許智峯亦現身倫敦的集會，表明海外港人也不會放棄，「我哋會撐到最後」。

居英港人Oreo & Coco周一出席曼徹斯特的集會，她們表示集會在當地時間下午3時（香港時間周一晚上11時）開始，約有100人出席，但因疫情期間的封鎖措施，集會不足一小時後便完結。集會期間與會人士高叫口號、高舉「五一」手勢，並合唱《願榮光歸香港》。許智峯的前助理亦有出席及發言，稱希望有義工協助籌備活動。

她們移居曼徹斯特約一年，她們稱自己本來已持有歐盟護照，英國脫歐後本已打算赴英，但2019年的反送中運動令她們「更加無悔來英」。她們坦言近日看着《蘋果》新聞「好火滾同時亦好難過」，但自覺「千祈唔好慣」，又指移民與否是個人選擇，寄語留港的港人，「留在港的話就要調節自己，否則生活只會越來越難適應」。

現時英國因應武肺疫情，實施嚴格居家封鎖措施，Oreo & Coco對於封鎖期間仍有人出席活動感到「好感動」，稱即使是港人身在英國，其實仍然關心香港，「想同47位（被告）講，遠在英國都有好多同路人撐你哋，願你哋平安回家」。

許智峯：我哋會撐到最後

倫敦市中心周一亦有數十人集會，聲援被起訴的香港民主派人士，多人舉起「光復香港，時代革命」旗幟，並高唱《願榮光歸香港》，亦有人舉起香港英治時期旗幟。各人其後多次高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，約半小時後散去。

許智峯亦出席倫敦的集會，他表示過去兩天也無法睡覺，「發夢都諗起（香港狀況）」，是他離開香港後遭遇最大的情緒困擾，形容香港自由惡化的程度較想像中快，令人難以接受。許智峯稱，他會繼續對外談及香港情況，希望世界為港人發聲，「讓香港人知道全世界都跟他們一起打這場自由之戰」。許智峯表示不少被捕者是在民主路上「撐咗幾十年嘅老朋友」，也有很多年輕人，「我想佢哋知道，無論如何我哋都會撐到最後，我哋唔會放棄」。

北愛爾蘭首府貝爾法斯特雖然沒有集會，不過不少居於當地的港人亦響應「全民黑衫」運動，周一都穿上黑衣，有人表明「香港人不放棄」，坦言香港已失去言論自由，但仍要保持初心和團結，「香港人一定要堅強，年青人加油」。

《蘋果》記者

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