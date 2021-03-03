日億萬富豪全球招募 8名同伴齊赴月球

日本億萬富豪、流行服飾電商龍頭Zozo創辦人前澤友作今天（3日）宣佈，將在全球進行面試，邀請8人與他一同乘坐太空船前往月球探險。

2018年身為服飾網購Zozo創辦人的前澤友作宣佈，已成為第一個預訂乘搭SpaceX研發的太空船圍繞月球旅行。他今天上傳影片到Twitter公佈，最初計劃邀請6至8名藝術家同行，但他認為「每個從事某種創造性工作的人都能稱為藝術家」，於是改變主意，現在決定邀請來自世界各地的8人一同出發。

他表示大約有10至12人會登上太空船，太空船在返回地球前會圍繞月球，「我已經買下所有座位，所以將是一次私人旅程」。

前澤友作稱，申請者只要滿足2個條件︰準備具有創造性的「挑戰極限」，並樂意協助其他同行者。申請人要在本月14日前完成登記，21日將進行初步篩選，至於「評估」及「網上面試」截止時間未有公佈，但根據他的網頁顯示，最終面試與醫療檢查安排於今年5月底進行。

月球之旅預期在2023年左右進行，但最近SpaceX兩次試射火箭Starship原型SN8及SN9，最終都墜地爆炸，前澤強調可能會有延誤，但一切按計劃進行，「馬斯克（Elon Musk）說沒有問題，我相信他」。

民調︰日英德法瑞民眾 反對今年舉行東奧

日本《時事通信社》報道，一項對日本、美國與英國等6個國家進行的武漢肺炎跨國民調顯示，其中5個國家受訪者反對今年夏天舉辦東京奧運比例較高，其中身為主辦國的日本更有56%人反對，比例屬最高，英國與德國也有過半數人反對。

國際諮詢公司Kekst CNC於2月進行這項民調，對象為日本、美國、英國、法國、德國與瑞典6國中、每個國家1000名18歲以上民眾。民調顯示，反對在今年舉辦東京奧運人士中，以日本最高，達到56%，其次是英國55%、德國52%。法國與瑞典也是反對人數多於贊成，而美國則是贊成與反對者同為33%。

武漢肺炎疫苗接種速度被視為舉辦奧運的關鍵，英國有89%受訪者願意接種疫苗，比例最高，其次是瑞典76%、德國73%，日本與美國都是64%居第四。法國則是6國中接種疫苗意願最低的國家，僅59%受訪者願意接種，但對疫苗的整體好感度已從去年12月的40%急劇上升。

白羅斯女記者揭示威者死因 遭法院判囚半年

白羅斯法院周二裁定一名女記者在她的報道中公開一名身亡示威者的個人資料，判她入獄半年及罰款1,100美元（8,580港元）。

去年11月12日，示威者班達倫卡（Raman Bandarenka）在醫院因腦部受傷及其他傷勢死亡，反對派指他在首都明斯克示威中被警察毆打，但官方說法指班達倫卡因醉酒而受重傷死亡。獨立網上新聞網站Tut.by記者巴雷舍維奇（Katsiaryna Barysevich）稍後在報道中引述醫療文件，反駁官方說法，因而被拘捕。

法院同時判決一名醫生薩羅金（Artsyom Sarokin）兩年緩刑及罰款550美元 （4,290港元），他負責診治班達倫，並將病歷交予巴雷舍維奇。

美軍駐伊拉克基地遭火箭炮襲擊 教宗不取消訪問行程

法新社引述消息報道，伊拉克美國海軍陸戰隊駐紮的艾因阿薩德（Ain al-Assad）空軍基地周三遭10枚火箭炮擊中，一名平民承包商死亡。

美軍發言人表示，襲擊發生於當地時間早上7時20分（香港時間中午12時20分），但未有透露傷亡人數。消息人士稱，施襲的火箭炮屬於伊朗製造的122毫米阿拉什火箭炮（Arash artillery rockets），今次是自美軍上周在伊拉克與敍利亞邊境向與伊朗結盟的民兵發動攻擊以來，首次遭到襲擊。

教宗兩天後將會歷史性訪問伊拉克，雖然今天發生基地被襲事件，但教宗強調為了不令當地民眾失望，仍會繼續原定訪問行程。

法新社／美聯社／路透社／中央社／RT

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