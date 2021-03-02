前美國總統特朗普和夫人梅拉妮婭曾經在去年雙雙感染武漢肺炎，但他的顧問披露，特朗普夫婦在今年1月已經低調地接種了武漢肺炎疫苗，但不清楚他們注射了哪款疫苗，以及目前是否已完成兩劑接種。

特朗普和梅拉妮婭去年10月一同染疫，靠服用生物技術公司Regeneron開發的REGN-COV2藥物康復，事後他大讚為「神藥」。白宮去年12月曾表示，除非醫療團隊特別建議，否則特朗普不會接種疫苗，官員當時補充指特朗普仍然受到「抗體雞尾酒藥物」的保護。而當時仍然候任的拜登和賀錦麗則在12月公開注射疫苗。

周日演說稱曲速行動應獲讚譽 未提自己接種

日前出席保守派政治行動會議（CPAC）時，特朗普重提執政時推動武漢肺炎疫苗計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）的進展迅速，認為他領導的政府值得更多讚譽，並呼籲民眾接種疫苗，但沒有提及自己曾接種。

若然消息屬實，特朗普接種疫苗的消息明顯十分低調，卡特圖書館及博物館（Jimmy Carter Library and Museum）官方Twiiter於2月底透露，前總統卡特（Jimmy Carter）已接種了疫苗，奧巴馬、喬治布殊和克林頓亦曾表明自願公開接種武漢肺炎疫苗。

美國有線新聞網絡

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