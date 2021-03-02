根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.14億，全球死亡人數超過253萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,865萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.4萬。印度確診人數超過1,111萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,058萬，死亡人數超過25.5萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

全球新增病例連跌六周反彈

世界衞生組織（WHO）周一表示，全球每周新增確診病例連跌六周後，上周回升。

世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus ）表示，每周新增病例數回升「令人失望，但並不令人意外」他說，只有非洲和西太平洋沒有出現反彈，估計是一些國家放寬防疫措施、變種病毒株肆虐、公眾抗疫鬆懈所致。他呼籲各國不要放鬆抗疫措施，指出各國不能倚賴疫苗接種而放棄其他措施，說：「各國若只靠疫苗，那就錯了，基本的公共衞生措施仍然是應對疫情的基礎。」

世衞突發衞生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，今年徹底消滅武肺病毒的想法不切實際，只可通過減少入院或死亡率來控制疫情。

加拿大不建議65歲以上人士接種阿斯利康疫苗

加拿大國家免疫諮詢委員會周一發出指引，建議不要為65或以上人士接種阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，理由是疫苗對該年齡組別人士的有效率資料不足。

不過，法國周一卻放寬65歲以上有建康問題人士接種阿斯利康疫苗的限制。法國最初以數據不足為由不准65歲以上人士接種阿斯利康疫苗，但由於疫苗短缺，加上有關疫苗有效率的數據漸多，因此改變初衷。

研究：BioNTech或阿斯利康一劑足減長者住院率

英格蘭公共衞生署（PHE）周一援引一項預印研究，指出80歲以上人士接種一劑輝瑞／BioNTech或牛津／阿斯利康疫苗，預防住院效率達80%以上。

根據那項真實世界研究，70歲以上人士接種一劑輝瑞／BioNTech疫苗後四周，預防有病徵感染效率達57%至61%；接種一劑牛津／阿斯利康疫苗後四周，預防有病徵感染效率達60%至73%。

英國衞生大臣夏國賢表示，研究解釋了為何英國80歲以上人士因感染武肺進入深切治療部的數字過去數周跌至單位數。他形容情況非常令人鼓舞。

路透社／德新社／法新社

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