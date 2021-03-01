（北美通訊）鑑於發生多宗中國間諜疑竊取美國大學研究資料案件，美國學術界研究的保密程度令人擔憂。美國政府委任的美國國家人工智能安全委員會（The National Security Commission on Artificial Intelligence、簡稱NSCAI）建議大學採取行動，防止敏感技術被中國竊取。委員會周一將投票決定最終報告，並交上美國國會審議。

路透社報道，委員會由Google前行政總裁施密特（Eric Schmidt）領導，該會最近發佈的報告中，特別針對人工智能和半導體供應鏈的競爭等領域，提出許多建議。另外，還增加了有關保護大學研究成果的部份。

去年，美國多個城市發生至少五宗與中國政府有關的研究人員、沒有在申請簽證時披露與中國軍方關係的事件。這些研究人員包括前史丹福大學中國訪問學者宋琛（Chen Song）；他被控簽證欺詐﹑妨礙司法、銷毀文件和在美期間隱瞞解放軍的身份並作虛假聲明等罪名，上周在美國加州地方法院中選擇不認罪。

其他被捕的中國學者包括加州大學戴維斯分校（UC Davis）醫學院訪問學者﹑被指是現役解放軍的中國科研人員唐娟（Juan Tang）；加州大學三藩市分校（UCSF）科學研究員王新（Xin Wang）；2018年6月申請簽證到印第安納大學（Indiana University）主修人工智能科技的中國研究生趙凱凱（Kaikai Zhao）；加州大學洛杉磯分校（UCLA）數學系擔任研究員關冠（Lei Guan）。史丹福大學﹑UCSF和UC Davis均表示，正與當局合作調查，印第安納大學及UCLA則未有回覆。

這些案件源於美方在2018年11月起啟動的「中國行動計劃」（China Initiative），針對在境內涉嫌替中國從事經濟間諜活動的公司和個人，展開調查及起訴。NSCAI建議，美國政府要求大學披露更多關於研究經費及合作夥伴，並創立相關資料庫，預先標記風險。

矽谷風險資本家兼NSCAI專員路易（Gilman Louie）表示，數據庫可幫助避免「一竹篙打沉一船人」，讓美國政府對個別案件作出判決。路易指，委員會希望避免「殺雞用牛刀」，由於迄今缺乏指引，美國不少大學為了避險，讓中國公民遠離任何研究項目，演變成「只要是華裔，就不獲得信任參與任何研究，這將會是很嚴重的問題。」

美國大學協會科學政策和全球事務副總裁史密斯（Tobin Smith）表示，大學一直在評估風險方面苦苦掙扎，因此歡迎這建議。至於中方則一直否認試圖竊取美國研究的指控。

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