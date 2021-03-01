澳洲立法規管科網企業需向新聞媒體支付費用，主要目的是要打擊大型科網壟斷市場的情況。結果Google在澳洲國會通過法案前，搶先跟當地主流媒體簽訂協議，承諾支付每年數以千萬澳元費用，以換取使用新聞內容。表面看來，似乎Google 真的向澳洲政府讓步，連總理莫里森（Scott Morrison）都沉醉於這場「勝仗｣之中。

不過Google 和Facebook 真的會就此減慢擴張嗎? 答案很可能不是這樣。

首先，Google將當地媒體的新聞買下再放到 News Showcase播放，網民就更不需要費力瀏覽各大傳媒網站，甚至不用再下載BBC，CNN或其他主流媒體的程式。因為只要打開 Google 的新聞平台，各家報章及電視新聞内容都能一覽無遺，那為何仍要下載其他媒體的程式？新聞媒體雖然從 Google 取得一些補償，但同時也失去更多讀者及觀眾的流量，以及銷售廣告的機會，而這些點擊率及廣告，可能都會投向News Showcase懷中，繼續令 Google 不斷壯大。Facebook 的情況亦一樣，網民只需瀏覽這些社交平台，而毋須再下載媒體的程式，到頭來損失最多的仍是新聞的原創者。

換言之，Google 及Facebook只以偷龍轉鳯的方式，名義上支付了一些金錢，但卻能堵住媒體及政府的嘴巴，又能成功擴展版圖增加自己收入，這對於這些本已富可敵國的科網企業而言，它在全球的控制力和壟斷地位，不但不會減少，反而可能還會增加。

有評論認為，在當今以科技行先的年代，傳統媒體由於依賴網絡平台作為中間人，以至失去跟讀者及觀眾直接聯繫的機會。若這些傳統媒體再不採取多元化發展，增加讀者來源，以為收到Google及Facebook的費用就毋須再尋出路，那最後勢必只成為新聞内容的「代工｣，再也無法擺脫對科技巨頭的倚賴。

特約記者 翟尚衡

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