中國與澳洲外交關係持續緊張之際，中國在南澳省阿德萊德的領事館被指可能涉及間諜行為。澳洲參議員帕特里克（Rex Patrick）指，中國駐阿德萊德領事館不但座落在鄰近海軍船廠的住宅區，且職員人數多得不尋常，質疑當中可能有職員從事危害澳洲國家安全的活動，要求外交部向中方提出減少領館職員人數，甚至關閉領事館。

阿德萊德是澳洲海軍及潛艇建造基地，中國駐阿德萊德領事館2016年落成時，正值澳洲海軍展開造船計劃之際，當時阿德萊德的海軍船廠正建造3艘新驅逐艦，並計劃建造另外23艘艦隻及潛艇。

選址罕見 距海軍船廠僅19公里

這間備受爭議的領事館佔地5,600平方米，造價1,000萬澳元（約6,004萬港元），設有崗亭、手機訊號發射站、行動感應器和大量閉路電視，並被3米高的圍牆包圍，部分閉路電視還可拍攝附近民居。有別於中國在其他城市的外交設施，這間領事館選址於市郊住宅區，而非傳統使領館區域，卻距離阿德萊德的奧斯本海軍船廠只有約19公里。

曾在海軍服役的帕特里克指出，中國在阿德萊德的領事館聘用10名職員，明顯比其他國家多，例如在中國領事館附近的希臘領事館便只有2名職員。帕特里克直指，大使館和領事館職員經常從事間諜及情報活動，因此他「強烈地認為」中國駐阿德萊德領事館的職員人數，會對澳洲國家安全構成風險，「從我的角度看來，它應該要關閉」。

中方辯稱領館為增進兩國友誼

另一澳洲參議員安蒂克（Alex Antic）亦計劃去信外長佩恩（Marise Payne），就中國駐阿德萊德領事館的規模，以至領館職員對附近居民的影響提出質詢。

澳洲國防部去年曾警告，指有「外國對手」正大力尋求取得澳洲海軍現在與未來實力的資訊，以擴展其利益，並削弱澳洲實力，形容外國情報機構「極度威脅」澳洲主權和戰略利益。

中國駐阿德萊德領事館發言人回應指，領事館是致力增強中澳兩國人民的了解和友誼，並服務中國公民。

英國《泰晤士報》/澳洲FIVEaa電台

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