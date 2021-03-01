今年諾貝爾和平獎有逾300個提名，數目是歷來第三多。

挪威諾貝爾委員會周一表示，今年和平獎有329個候選單位，包括234人和95個組織。瑞典18歲氣候行動主義者通貝里（Greta Thunberg）、香港民主運動、美國前總統特朗普等均在名單之中。

美國一個由民主共和兩黨國會議員組成的團體，提名香港民主運動競逐今年諾貝爾和平獎。兩位挪威國會議員提名香港民主黨創黨主席、「民主之父」李柱銘競逐和平獎。

2016年是和平獎提名單位最多一年，共376個人和組織，該年得獎人是「堅定致力結束該國逾50年的內戰」的哥倫比亞時任總統桑托斯（Juan Manuel Santos）。

政治人物、學者、和平獎得主、外交政策研究所所長，諾貝爾委員會現任及前任成員等，均有資格提名和平獎候選人。雖然每年都有提名人公開被提名人身份，但諾貝爾委員會其實不建議提名人那樣做，提名名單亦會保密50年。

德新社

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