【新增美國總領館帖文】美國國務院周一指，香港警方落案起訴47人涉嫌違反國安法的串謀顛覆國家政權罪，顯示港版國安法正被用來窒息異見。國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，美國呼籲香港當局釋放仍被扣留者並撤銷控罪，說華盛頓繼續呼籲北京停止損害香港自治。

「五眼聯盟」成員英國、美國、澳洲、新西蘭和加拿大早前先後表態批評或表示關注。在美國國務院發最新聲明前不足24小時，國務卿布林肯（Antony Blinken）在Twitter發表聲明說：「我們譴責在香港選舉中，當局對泛民候選人的拘留和起訴，並呼籲立即釋放他們。 政治參與和言論自由不應構成犯罪。美國站在香港人民一方。」

美總領館：國安法至今已拘99人 起訴56人

美國駐港總領事館其後在facebook發帖，指出自港版國安法自去年6月30日實施以來，已有多達99人涉嫌觸犯國安法而被捕，並有56人在國安法下正式被起訴。總領館又在其網頁逐一列出99名被捕人士的姓名、被捕日期和被指控罪行。

47人周一提堂，聆訊持續14小時，至周二凌晨約2時因被告楊雪盈在庭上暈倒，法官才宣佈押後至今早再審。

路透社／美國駐港總領事館網站

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