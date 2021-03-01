美國人工智能國家安全委員會（NSCAI）周一建議國會收窄晶片製造技術的「咽喉點」，防止中國半導體業未來幾年超越美國。

Google前主席施密特（Eric Schmidt）領導的NSCAI，建議嚴格限制中國採購先進電腦晶片生產設備。那類晶片用於面容識別之類的監控技術。NSCAI一名官員說：「中國積極向世界推廣專制主義……歸根結柢，就是半導體。」

許多晶片生產設備來自美國公司，例如Applied Materials Inc、Lam Research Corp等。這些公司正受美國出口管制。不過，日本Nikon Corp、Canon Inc和荷蘭ASML Holding亦有生產製造晶片的關鍵設備。報告建議美國配合那些國家，對先進晶片生產設備出口許可證申請實施「假定拒絕」（presumptive denial）政策，又建議將限制中國半導體業落後美國兩代的規管措施升格為國策。

除了加強保護美國和盟友的晶片技術，報告亦建議制訂措施推動半導體製造商在美國開廠，一改幾十年來半導體業遷移到日韓的情況。

報告建議斥資350億美元（2,730億港元）於資助晶片廠和研究。這建議與總統拜登上周提出國會撥款370億美元（2,886億港元）資助晶片業的建議「撞橋」。

報告建議向給予半導體生產工具40%投資稅收抵免，吸引晶片廠落戶美國，同時裨益美國工具製造商。

NSCAI官員說：「我們的首選策略是『以攻為守』，讓美國晶片業走在中國之前。」

建議大學防解放軍竊敏感技術

報告又建議美國大學採取措施防止敏感技術被中國解放軍竊走。

委員會在最終版本報告加入有關大學研究的新部份，建議大學披露更多研究資助和合作夥伴資料，並建立個人與實體資料庫作風險預警用途。

美國學術界和法律界認為，大學在評估風險有困難，例如弄不清哪些中國實體與解放軍有聯繫，指出有些中國大學與解放軍有關係但不明顯。有律師表示，大學很多時候沒有資源去監察是否有技術被竊，發現時事件每每已上升至國安層次，成為頭條新聞。

路透社

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