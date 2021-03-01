【支持者眾】美國前總統特朗普前日為「保守政治行動會議」（CPAC）年度大會發表閉幕演說，是他1月卸任以來首次公開講話。他暗示三年後有可能再競逐總統寶座，澄清不會另組新政黨，又逐一點名批評投票支持彈劾他的共和黨議員，展示出未來要繼續主導共和黨的野心。

一連三日的CPAC大會往年在華盛頓舉行，今年移師到防疫規定較寬鬆佛羅里達州的奧蘭多。特朗普甫上台就以熟悉的聲線和語氣向情緒高漲的支持者打招呼，問道：「你們有沒有想念我？」開始歷時約90分鐘的講話，暢談他的未來大計。他沒有直接宣佈參加2024年大選，而是向觀眾表示共和黨員將是下屆選舉的贏家，再反覆問「我想知將會是誰人」，試探觀眾反應。他繼續堅持自己勝出去年大選，還揚言會取回白宮，稱「誰知道我可能會決定第三次擊敗他們（民主黨）」，暗示下屆會捲土重來。

狂踩拜登施政

特朗普又澄清外界傳言，否認計劃籌組新政黨，聲稱共和黨會前所未有地強大和團結，卻逐一讀出10名眾議院和七名參議院支持彈劾他的共和黨員，揶揄他們譁眾取寵，特別譴責共和黨的眾院第三號人物麗茲切尼是「好戰者」。他怒吼「要鏟除他們」，揚言會支持任何在初選挑戰這班人的黨友，並鼓勵支持者向他的政治行動委員會捐款，試圖利用自己的號召力控制中期選舉戰況，清除黨內異己。

另外，他再質疑大選的投票制度，不提證據指提前和郵遞投票導致拜登勝出，形容過程十分病態和腐敗，因此提出選舉改革，主張廢除郵遞投票和要親身投票者出示身份證明，強調投票日只有一天，沒有合法理由允許缺席投票。他亦炮轟拜登施政，將對方的入境政策和疫苗計劃描述得一文不值，似是想擔當批評拜登政府的旗手。惟諷刺的是，蓋洛普的民調顯示拜登的工作獲民眾認同的比率高於50%，而特朗普的比率從未多於49%。

雖然大會的觀眾反應熱烈，但CPAC的非正式民調結果相信會令特朗普失望，因為有95%人希望共和黨延續他的政策和議程，卻只有68%人想他2024年再參選。不過，仍有55%人表示願意投票給特朗普代表共和黨參選，遠遠拋離第二位、只得21%的佛羅里達州州長德桑蒂斯。這項民調的對象主要是共和黨民選官員、活躍成員和大會出席者，代表右翼的意向，過往預測共和黨最終大選提名人的準確度不高，但今次可略略窺探有潛力挑戰特朗普的人選。

美國《紐約時報》/美聯社/路透社/法新社