英國皇夫菲臘親王因不適入院兩星期後，他周一轉至倫敦市內另一間醫院繼續治療感染，並接受心臟檢查及觀察，預計要留院至周末。《每日鏡報》更形容皇室「氣氛突變」，眾人都為菲臘親王禱告，而皇室專家及粉絲則促請美國哥倫比亞廣播公司（CBS）押後播出哈里夫婦的專訪。

現年99歲的菲臘親王於2月16日因感染入院，被送往倫敦英皇愛德華七世醫院（King Edward VII Hospital）接受治療，周一轉往另一間位於市內的聖巴塞洛繆醫院（St Bartholomew’s Hospital）。白金漢宮發聲明指，菲臘親王將「繼續接受治療，以及為他早已存在的心臟問題進行檢查」，並透露他最少留院至本周末。

菲臘親王今次留院已長達兩周，是他歷來最長的留院。據悉他留院期間只得皇儲查理斯曾在2月20日探訪，英女皇伊利沙白二世本人未曾探望丈夫，而菲臘親王轉院時亦相當神秘，在他送上救護車時，有數名職員打開雨傘遮擋公眾視線。

皇室氣氛大變 專家：或留院4至6星期

《每日鏡報》引述來自皇室的消息人士指，過去菲臘親王和英女皇一直努力避開武漢肺炎的感染風險，但現在菲臘親王短期內仍未能回家，因此「皇室氣氛明顯有變」，所有人都團結一致為他祈禱。

英國國民保健服務（NHS）心臟病專家馬爾霍特拉（Aseem Malhotra）表示，菲臘親王有可能要留院四至六星期，外界擔憂是否心臟出現問題。馬爾霍特拉分析指：「他更有可能是在其他部份出現感染，可能是尿道或胸部感染，身體的壓力令其心臟承受負荷，因此需要送往心臟病專科中心，確保在接受感染治療時心臟功能正常。」

促CBS押後播出哈里專訪

適逢哈里王子和妻子梅根接受奧花雲費的專訪，即將於3月7日在CBS播出，備受外界關注，周一更公開最新專訪預告片造勢，因此外界對於菲臘親王仍在留院之際，繼續播出這些專訪感到不滿。

皇室專家喬布森（Robert Jobson）直斥：「當菲臘親王很明顯不適時，這對夫妻仍按計劃播出這個跟奧花雲費進行的不受約束、放縱自我的訪問，令他們顯得很無情、沒有深思熟慮和極度自私。」大量網民也在Twitter呼籲哈里夫妻、奧花雲費及CBS任何一方皆應該押後節目。

英國《每日郵報》/英國《每日鏡報》

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