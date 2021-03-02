美國63歲紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）一周內被爆涉嫌性騷擾兩名前助理後，今天再有一名女子指控科莫「摸她背部及索吻」。科莫的醜聞越揭越多，被揭發他的幕僚以前欺凌電視台女記者，令對方飯碗不保，又被指在2016年與已婚秘書在餐廳內態度親暱，疑似在枱下伸手摸對方。

第三名女子指控科莫性騷擾

33歲的魯赫（Anna Ruch）在《紐約時報》周一刊出的訪問稱，2019年9月自己在一場婚禮遇見科莫。魯克憶述自己接待科莫時，他突然將手放在她裸露的後腰，當她推開科莫的手後，他接著又「具侵略性」將手放在她的臉頰，詢問能否親吻她，她身旁的一名友人亦聽到科莫索吻之言。魯克說：「我非常困惑、震驚及難堪，那一刻我轉過頭，無法說出一句話。」

科莫上周先被前助手博伊蘭（Lindsey Boylan）指控在2015至2018年間多次向她作「不恰當舉動」，包括親吻她的嘴。其後25歲前幕僚貝內特（Charlotte Bennett）亦指控科莫曾詢問她的性生活，認為對方性騷擾。

科莫承認行為令人誤解 同意就指控進行獨立調查

科莫否認對兩人作出過性要求，下令設立由前聯邦法官瓊斯（Barbara Jones）領導的小組調查，但科莫所屬民主黨多位要員不同意，連眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦要求進行獨立調查。

最後科莫要求紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）及紐約州紐約州上訴法院首席法官迪菲奧雷（Janet DiFiore）聯合挑選無政治聯繫並合資格的私人執業律師作出調查。詹樂霞周一表示，科莫的辦公室已致函她，同意她對相關指控進行獨立調查，「我們不能等閒視之，性騷擾的指控要嚴肅應對」，她更表示調查結果會「公開披露」。

科莫周日首次承認其一些行為令女性誤解為調情，從無不適當觸摸或勾搭任何人，「現在明白我與別人的交流可能沒有顧及別人感受，或者太過針對個人」，聲言會配合調查。

前女記者控科莫團隊欺凌

另外，美國廣播公司News10前記者尼爾森（Lindsay Neilsen）周日在Twitter推文，稱自己是被迫離開，因為遭科莫團隊「不斷欺凌」和「威脅、破壞策略」的「指控電話」騷擾。她於2017年離開工作了5年的電視台。

她稱自己最後一次收到科莫團隊成員來電，對方稱「你是否與他（科莫）有宿怨」，尼爾森說︰「這只是我接到他的工作人員眾多問罪和威脅的來電之一，我意識到這種行為永遠不會停止，稍後我決定辭去News10的工作。」

她指科莫的團隊經常深夜來電，威脅要致電尼爾森的上司，不斷霸凌企圖迫使她停止報道。她坦言今次撰文的目的，旨在確保那些參與威脅行為人士明白這些行為不僅難以接受，而且還具有破壞性，更為那些挺身而出的人士鼓掌。

英媒揭科莫與秘書晚餐舊照

而英國《每日郵報》周一刊出一張拍攝於2016年9月的照片，照片拍到科莫與他的秘書、38歲的德羅薩（Melissa DeRosa）在曼克頓一間共晉晚餐時，疑似在枱下伸手摸她的大腿。德羅薩當時新婚，與科莫的前發言人於當年8月結婚。

當時科莫正與名廚Sandra Lee同居，拍攝照片的目擊者表示，「他（科莫）頗為明目張膽，大家在餐廳中都會看到」。德羅薩回覆《每日郵報》稱強調自己與科莫沒有任何親密關係，只是逾十年的好友及同事。

德羅沙就是之前爆光紐約州政府隱瞞護老院武漢肺炎死亡人數的人，她當時向民主黨議員承認因擔心受時任特朗普政府攻擊，因此在司法部去年8月調查時，把州內護老院有逾1.5萬人死亡的數字，壓至不足6,000人。事件張揚後不少議員敦促科莫下台。

美國《紐約時報》/英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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