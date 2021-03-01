緬甸軍方前日寫下民眾示威一個月來最血腥紀錄後，再對一直被拘禁的原國務資政昂山素姬出手，向她加控違反通訊法與煽動公眾騷亂兩項罪名，令她總共身負四項控罪。公眾未被軍方殘暴鎮壓和平示威的行徑嚇退，昨天繼續上街爭取公義，警方以催淚氣和橡膠子彈招呼。

自2月1日被拘後一直未露面的昂山素姬，昨日透過視像提堂。四周以來首次看到她的律師欽貌梭其後形容她看來健康但似乎瘦了。昂山素姬在庭上要求跟律師團隊會面，當局則宣佈加控兩罪。

視像提堂 健康但消瘦

當局上月搜查昂山素姬住所後，控告她非法進口六部無線電對講機，其後再指她去年於疫中舉行選舉集會是違反《自然災害法》；到昨天則就對講機無牌照加控她一項違反通訊法，另用殖民時代禁止發佈可能「引起驚懼」資訊的舊法控告她意圖煽動騷亂。下次聆訊在本月15日。她的律師團成員表示不排除當局再加罪：「在現今環境下，已無法肯定昂山素姬還要面對多幾條罪名，甚麼都可能發生。」同屬「全國民主聯盟」及同樣被捕的原文人政府總統溫敏也被控告煽動和違反防疫措施的罪名。

在昂山素姬聆訊期間，警方沒有閒着，早在仰光示威熱點部署水炮和軍車「恭候」。有示威者在街頭堆起竹枝、樹枝、梳化等雜物作路障，遭警察以閃光彈、催淚氣招呼，許多人即場用清水洗眼，警察再射橡膠子彈清場，至少一傷。有示威者受訪稱雖然被迫棄守一處路障，但絕不言退。「這是我的社區，是個美麗的地方，但現在卻響槍聲，我們在家不再感安全。」他說：「我們無論如何都要繼續示威。」

西北部城鎮格萊（Kale）昨天亦有民眾舉起昂山素姬相片遊行，一邊高呼「民主」口號。東北部臘戍（Lashio）的集會有戴安全帽的民眾喊口號，一群警察向他們推進。在中部勃固（Bago）也有人遊行。前日據指有五死的東南部土瓦（Dawei），昨天上街人數看來比平日少，但他們遊行時獲居民以掌聲及豎三指手勢鼓勵。

白宮將公佈「問責」詳情

前日安全部隊大開殺戒奪至少18人性命，包括有人藏身垃圾桶但仍然被子彈擊中。國際對緬甸局勢深切關注。美國國務卿布林肯推文稱「強烈譴責緬甸安全部隊用可憎的暴力對付緬甸人民，我們會繼續追究責任」。白宮國安顧問其後發聲明重申與緬甸人民團結一致，日內公佈「問責」詳情。

聯合國緬甸人權情況特別報告員安德魯斯發聲明，強烈要求國際頒佈更多制裁措施，提出要禁運武器。東盟外長今日將舉行視像特別會議，會聽取緬甸軍方代表講述緬甸情況。馬來西亞外長指東盟要更主動助緬甸復常。緬甸國營報章昨天刊登外交部長文，強調當局「以最高度克制應對暴力示威……確保最低程度傷亡」。

一向可靠的監察組織「政治犯援助協會」估計，上月1日發生政變後，持續的示威當中已有30人死亡。國營廣播公司昨指前日有1,300人被捕。

法新社/路透社/美聯社