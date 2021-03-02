英國近期對中國態度強硬，不顧北京反對，屢次就香港及新疆問題發聲。可是《每日電訊報》披露，劍橋大學及愛丁堡大學等英國頂尖學府中，竟然有科學家有份參與中國核武研究項目，被英國學者形容為「國家級醜聞」，敦促當局盡快採取行動堵塞漏洞。

《每日電訊報》調查發現，總共有33間英國大學的科學家，跟中國工程物理研究院（CAEP）或其屬下機構聯合進行研究，亦有跟中國學者共同發佈論文。這33間大學中有18間屬於羅素大學集團（The Russell Group），該集團是由英國頂尖研究型大學組成。

中國工程物理研究院及旗下實驗室受到中共中央軍事委員會監督，並且已被美國列入制裁名單，因為該研究院和實驗室的任務是製定及發展中國核武計劃，並把科學及技術應用於軍事用途。

由英國政府運營實驗室的小組負責人特奧巴迪（Gilberto Teobaldi）和前劍橋大學教授雷德芬（Simon Redfern），均被指同時跟英國機構和CAEP屬下機構有聯繫，而愛丁堡大學、瑪麗王后學院（QMUL）及劍橋大學的研究員亦和CAEP「衝擊波和爆轟物理」實驗室有聯繫。

中國刻意跟軍事劃清界線 英科學家誤信

報道指，中國利用北京計算科學研究中心跟英國學者合作，雖然該中心被稱為「中國矽谷」，但背後是由CAEP操控，往往在招攬外國科學家時刻意跟軍事方面劃清界線。

特奧巴迪於2016年成為「非正式會員」，至少跟該中心的科學家發表了7篇論文，同時又受僱於利物浦大學，更於2018年成為英國政府實驗室的「小組負責人」。雷德芬則在英國兩個政府科學機構任職期間，擔任了CAEP轄下的北京高壓科學研究中心擔任客座教授，該機構同樣被指把研究用於軍事，也被美國列入製裁名單。

特奧巴迪等人往往認為，他們參與這些合作研究項目，只是專注於基礎科學或是應用於民間，沒有任何軍事用途意味，但其他專家認為事實並非如此。

美國米德爾伯里學院（Middlebury College）防擴散研究中心專家劉易斯（Jeffrey Lewis）坦言：「這些事情是密不可分的，而且很難去分清界線。」曾任外交官員的中國問題專家帕頓（Charles Parton）指，跟研發核武的機構合作，是一個非常差的主意。

專家斥屬重大國家醜聞 籲引入美制裁制度

英國智庫Civitas學者泰勒科特（Radomir Tylecote）曾撰寫相關議題的報告，形容《每日電訊報》今次發現是「重大國家醜聞」，敦促英國引入類似美國的「實體清單」，用作制裁有關組織。

多間大學回應指，其內部就知識產權和道德等有健全和嚴謹的審查程度，但劉易斯認為即使這些項目跟國防沒有直接關係也好，聯同CAEP這類型機構合作也難免會引起疑慮。

隨著傳媒越來越多揭發中共向英國學界進行滲透，英國安全部門也對至少200名學者展開調查，懷疑他們無意間協助了中國發展大殺傷力武器，並違反了防止把敏感知識產權轉移給敵對國家的出口法律。

英國《每日電訊報》/《蘋果》資料室

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