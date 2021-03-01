中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟引渡聆訊周一繼續，辯方反擊控方所指孟晚舟誤導滙豐有關華為與「星通技術」（Skycom Tech）關係的說法。

美國指孟晚舟涉嫌欺詐滙豐等銀行有關華為與香港空殼公司「星通技術」的關係，讓華為透過「星通技術」與伊朗交易，違反美國對伊朗禁運制裁。加拿大應美國要求，在2018年12月1日孟晚舟過境時在溫哥華機場拘捕她。美國一個多月後提出引渡要求。目前孟晚舟一方試圖推翻引渡要求。

美國檢察官指孟晚舟說「星通技術」已賣給第三方，但實際上那第三方也由華為控制。

律師達里奧（Addario）周一在新一輪聆訊中反擊孟晚舟誤導滙豐的說法，斷言負責監督與華為交易的滙豐全球客戶關係經理，早知華為控制「星通技術」的戶口。達里奧指滙豐員工電郵顯示，華為控制「星通技術」的相關資料早已「隨意分享」。

達里奧指，美國檢察官有關滙豐根據孟晚舟的陳述所決定的證據「誤導」，淡化了滙豐全球客戶關係經理對華為和「星通技術」關係的了解。達里奧因此要求推翻引渡案。

今輪聆訊一連五天在卑詩省最高法院進行，焦點包括美國前總統特朗普涉嫌干預引渡案及其他有關濫用程序的爭辯。

路透社

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