（北美通訊）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受加拿大廣播公司（CBC） 專訪表示，美國與加拿大繼續保持團結，尋求中國即時無條件地釋放俗稱「兩個Michaels」的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃（Michael Spavor）。中國駐加拿大大使叢培武回應表示，中國依法拘捕兩人，反要求加拿大釋放華為「太子女」孟晚舟。

加拿大按美國政府引渡要求，在2018年12月拘捕孟晚舟；幾日後，中國即以「為境外刺探國家秘密和情報」，拘捕康明凱和斯帕沃。國際聲音認為，中國拘捕行動是報復加國拘捕孟晚舟，但中方一直否認案件有關。

布林肯表示，康明凱和斯帕沃都是被中國任意拘捕（arbitrary detention），他認為當前之急，除了要求中國釋放兩人，所有民主國家要合作設立國際標準，表明不能接受任意拘捕行動，「就像一次世界大戰後，國際共同廢除化學武器一樣」。布林肯又指，加拿大上月初聯同57個國家簽署聲明，譴責使用任意拘捕作為國際關係工具，是一個好開始。

叢培武表示，康明凱和斯帕沃涉嫌危害中國國家安全，在中國被捕，中國會依法獨立地處理案件，「我反而想說，孟晚舟女士才是被任意拘捕，因為她根本沒有違反加拿大法律；至今她已被拘留超過兩年，我們促請加拿大了解這一點，盡快釋放她。」

另外，布林肯促請國際社會就中國侵犯新疆維吾爾人人權，聯手抵制，「假如我們民主國家一同合作，一同表態，一同行動，那麼我們應對中國的威脅時，會更為有效」。布林肯強調，國際社會不應「只說不做」，而是要用實際行動回應，例如停止向中國輸出可用於鎮壓人民的科技或產品。

叢培武否認中國在新疆設立集中營、強制維吾爾人勞動、強制維吾爾婦女絕育、對維吾爾人施加酷刑等指控，形容相關報道是「世紀謊言」（the lies of the century）。他強調，中國在過去幾十年，在尊重人權的情況下，為千萬計人民脫貧，北京在新疆的行動是「人權進程故事的一部份」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！