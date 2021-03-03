美國微軟公司前日指，一個與中國有關的網絡黑客組織利用微軟電郵伺服器新發現的漏洞，遙距入侵美國用戶的電郵信箱盜取內容，目標包括傳染病研究員、律師行、高等學府、國防外判商、政策智庫和非政府組織。

傳染病研究員成目標

微軟指一個名為「HAFNIUM」的國家級組織在中國境外利用虛擬私人伺服器運作避過偵測；黑客利用軟件中四個早前未被發現的漏洞，假扮有權限進入系統的用戶，再遙距控制伺服器盜取數據，「技巧高超純熟」。微軟表示已更新電郵服務產品「Exchange Server」的保安系統修補漏洞。該產品主要為大機構提供工作用電郵和日曆服務，不影響私人電郵賬戶或雲端服務。

網絡安全公司Volexity指，今年1月發現黑客利用其中一個漏洞遙距盜取「數個用戶郵箱中的全部內容」，擔心在機構完成下載保安系統更新前，黑客會加速行動。戴爾技術公司Secureworks的情報總監麥克萊倫指，入侵該電郵伺服器的活動周日突然增加，該公司有約10個客戶受影響。他指黑客似乎集中植入惡意軟件，為有可能進行進一步入侵作準備，而非直接地入侵網絡。

中國外交部發言人江文斌回應指，中方反對所有形式的網上攻擊，「中方希望相關傳媒及機構採取專業和負責任的態度，根據實質證據為網絡攻擊定性，而非無根據的猜測和指控」。

路透社/美聯社/法新社