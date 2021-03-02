美國前國防部長黑格爾在2014年明確指出，人工智能（AI）將主宰新世代戰爭。美國AI技術執全球牛耳，但直至2017年，美軍才開始大規模運用，因為北京同年一個舉措，引起了華府警覺。

中國在2017年發表《新一代人工智能發展規劃》，謀求到2030年在AI稱霸世界。華府當然不會坐以待斃，先後成立美軍聯合人工智能中心和國家人工智能安全委員會，單是一個中央情報局已有140個AI計劃，多涉及圖像辨識及情報分析。

Google須與解放軍分享成果

至於美國空軍，除了運用AI讓U-2偵察機老兵回春，又測試以AI改裝F-16無人機，協助載人的F-35執行較危險的任務。海軍也完成無人巡邏船「海洋獵人號」的試驗，將會令美軍的反潛成本大大壓縮。

2017年，美軍「Project Maven」的AI研究邀請科網巨企參與，協助無人機在戰場上自動分辨目標人物，令外界擔心這些無人機會成為自主殺人機器。Google在道德壓力下放棄與五角大樓合作前，卻決定在中國開設AI實驗室，根據習近平的「軍民融合」原則，Google在華研究都須與解放軍分享。

目前，解放軍公開披露的AI應用並不多，中科院開發的AI系統「CASIA—先知1.0」在2017年國防大學兵棋推演中，大勝人類團隊是其中之一，報道指該系統「比人類反應速度更快，機會射擊和行進射擊都更加精準，進攻與後退都依靠精確計算和穩定發揮」。

中國AI軍事化似乎是集中在指揮決策層面上，朝這個方向發展不難理解，解放軍對上一次大戰已是1979年的中越邊境戰，要讓缺乏實戰經驗的中國士兵追趕美軍，AI正好另闢蹊徑，提供不戰而學的渠道。

美國國會研究辦公室