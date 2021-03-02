中國工程院院士鍾南山周二晚在廣州出席由愛丁堡大學組織舉辦的國際疫情防控專家研討會，與美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）進行連線對話。

鍾南山認為，想終止這個疫情，需要由每個國家的決策層基於科學、基於證據去進行恰當的決策，需要全球的團結。福西表示，全球合作之所以重要，第一個原因是出於道義責任，第二個原因在於病毒變種。僅僅一個國家的成功防疫是不夠的，如果不開展跨國合作，病毒會在跨國傳播中快速變種，反過來又會衝擊已經成功防疫的國家。

福西說，之前全球合作也有一些成功的例子，比如麻疹和小兒麻痺症

對於「群體免疫」，鍾南山認為不能夠用一些不科學、不人道的「自然免疫」手段達到群體免疫效果。他說：「隨着疫苗的研發和陸續上市，我覺得至少要兩至三年的時間才能實現世界範圍內的群體免疫」。

福西預測，在一年之內，雖不可能讓全世界人都打疫苗，但足以較好地控制疫情，「我們已經採取了一些措施，有一些步驟讓我們逐漸取得了正常的社會生活，我們的經濟能夠復蘇，而且社會也能夠得到一個比較良好的發展。我們的跨國境旅遊、旅行也能夠重新出現」。

鍾南山說：「我個人對未來還是很樂觀的，因為我們的方向是對的，大部分國家目前的傳染病例正在減少。一年以後會是什么樣還很難預測，但一年以後所有的情況都會比現在要更好，」

新華社

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