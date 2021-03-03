日本2月中旬展開武漢肺炎疫苗計劃，早前卻有約1,000劑疫苗報銷。厚生勞動省起初認為，是保存疫苗的冰櫃發生故障，但調查後發現原來該冰櫃跟另一冰櫃共用同一插頭，引致電力不足，影響冰櫃溫度。

日本一個醫療機構的職員於3月1日發現，原本設定為攝氏零下80度左右的冰櫃，但溫度竟然升至高達攝氏27度。據指厚生勞動省初步研判是冰櫃出現故障，令1,032劑疫苗作廢。

經進一步調查後，問題是出自冰櫃使用的插座，保存疫苗的冰櫃需要使用大量電力來維持超低溫，當時卻跟另一個冰櫃使用同一電源插座，結果導致電力供應分薄，無法維持低溫，而冰櫃本身並沒有故障問題。

日本的疫苗計劃於上月開始，目前只在使用輝瑞/BioNTech研發的疫苗，根據指引是需要在超低溫環境保存，比一般疫苗只需保存在2至8℃低得多，若長時間放於室溫將會嚴重破壞其效用並會作廢。阿斯利康疫苗目前正由厚生勞動省審批，而Moderna疫苗據報將於周五提交審批。

中央社

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