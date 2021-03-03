紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）的性醜聞被越揭越多，他最新被揭去年接受武漢肺炎檢測時，不忘調戲為他取樣的女醫生。科莫一直迴避公眾，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）斥他躲起來，有人更在大型廣告牌買廣告要求科莫辭職。

63歲的科莫最近先後被三名女士指控他性騷擾，有Twitter用戶重新轉發科莫去年接受檢測的片段。他去年5月17日接受鼻咽拭子檢測，當時科莫走到女醫生杜福特（Elizabeth Dufort）面前，然後對她說「你讓這件長袍看起來很好看」，杜福特沒有回應只用手勢叫他抬頭，有網民形容科莫「令人非常討厭」。

杜福特是科莫的抗疫專家小組一員，據《紐約時報》上月報道，科莫曾指自己「根本不信任這些專家」，引起九名專家不滿及辭職，據悉杜福特便是其中一名辭職專家。

白思豪斥科莫躲避 民眾登廣告板呼籲辭職

紐約市長白思豪批評科莫因為性醜聞而躲避傳媒和公眾，令他在處理疫情時分心，他指現在最需要做的是應對武漢肺炎，讓紐約州回復正常，「無論是否方便，所有領袖都必須出來回應棘手的問題」。

對科莫的不滿亦與日俱增，有六名紐約州州議員呼籲科莫下台，更有民眾在紐約州首府奧爾巴尼（Albany）的巨型廣告板登廣告，要求科莫「立即辭職」，紐約市亦有民眾上街要求他立即下台。

英國《每日郵報》

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