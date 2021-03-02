俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）遭下毒案，美國政府周二對俄國聯邦安全局（FSB）局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）等7名官員實施制裁。俄羅斯外交部周二指，美國實施的新制裁是「敵對反俄」的證據，進一步損害華盛頓和莫斯科之間的關係，會作出報復。

美國財政部指出，博爾特尼科夫等7名俄國高級官員在美國的資產將被凍結，在美國與他們的任何交易將遭到起訴。

美國這次與歐洲聯合採取行動，再度要求俄國釋放納瓦爾尼。歐盟則宣佈，將制裁俄羅斯總統普京4名親信，包括聯邦偵查委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）等四名官員實施制裁，凍結他們在歐盟司法管轄範圍內的財產，禁止他們入境歐盟，禁止歐盟成員國公民和實體向他們提供資金。

去年10月，歐盟也因為納瓦爾尼中毒案對博爾特尼科夫實施制裁，包括凍結他的資產及對他實行旅遊禁令。

除了博爾特尼科夫，美國這次制裁也鎖定俄國聯邦監獄管理局（Federal Prison Service）局長卡拉什尼科夫（Alexander Kalashnikov）。

美國高級官員表示：「情報機構很有信心提出評估，認為是俄國聯邦安全局使用名為『諾維喬克』（Novichok）的神經毒劑，在2020年8月20日對反對派領袖納瓦爾尼下毒。」

納瓦爾尼聲稱普京貪腐，激起民眾大規模抗議，他1月由德國返回莫斯科時被捕並判監，送往流放地服刑。

英國廣播公司

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