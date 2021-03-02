英國武漢肺炎疫情遲遲未結束，國民保健服務（NHS）持續面臨壓力。英國人權研究所近日發表報告指，醫護人員在疫情早期，對年長或傷殘的病人發出「不作心肺復甦術」（DNR）指令的比例明顯較高，在他們性命垂危時放棄搶救，逾半醫護承認在決定放棄搶救病人時存在歧視情況，並在部分病人檔案上以對方「精神上不具備能力」討論病情為由，作為他們擅自放棄急救的理由。

逾半人認存在歧視 病人沒機會討論急救否

「不作心肺復甦術」是一種醫療指示，讓醫生在病人心臟停頓時，一旦認為病人急救成功的機會偏低，可決定放棄對其進行心肺復甦。DNR指示一般需取得病人或病人親屬同意才能生效，但報告顯示，英國不足25%相關指示經過正式評估，意味病人沒足夠機會與醫生討論是否接受急救。

報告亦發現，逾50%受訪醫護及社工等表示，相信醫生在決定發出DNR指示時，有些時候涉及歧視；逾40%受訪者稱，相信病歷上註明DNR指示的長者及殘疾人士，精神狀況不足以跟醫生討論其治療方式。

英國人權研究所在報告中列出多個個案，其中一名普通科醫生對於患學習障礙的病人作出「無差別評估」，套用本來用於長者病人的決策框架，無視他們本身是否有其他健康問題，也一刀切地發出DNR指示。另一名接觸學習障礙患者的受訪者亦指，多名學習障礙人士均曾從醫生接獲信件，指由於疫情關係，他們需作出DNR指示。

減少照顧不限急救 部分人不獲安排送院

報告更引述看護指出，醫護對於年長及殘疾病人的處理手法已超出DNR指示，而是會負面延伸至不為他們提供更多治療，以至不安排他們送院等，令人更為憂慮。另一名受訪者亦指，一旦某病人經常入院，便會被深切治療部拒收，院方亦不提供呼吸機，但他們本身可能沒有其他健康問題。

英國人權研究所批評，醫生在疫情早期有關發出DNR指示的做法，可能造成病人不必要的死亡，形容是不恰當且不能接受。所長霍沙里（Sanchita Hosali）形容，事件反映植根於日常生活的歧視。

NHS回應指，若有人以一刀切方式作出DNR指示，將完全不能接受，強調一切治療方式應由病人在諮詢家人及看護後再自決。監察機構護理質素委員會（Care Quality Commission，CQC）正對DNR指示事宜展開調查。

英國《泰晤士報》

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