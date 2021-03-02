美國南加州美墨邊境附近一條公路周二早上發生嚴重車禍，15人死亡12人送院。

事發於當地時間6時16分，一部載着27人的SUV與一部運載砂礫的貨櫃車在因皮里爾縣（Imperial County）115號公路埃爾森特羅（El Centro）段相撞，14人當場死亡，1人送院後不治，另外多人受傷，5人要由直升機送院。三名傷者在深切治療部搶救。貨櫃車司機受輕傷。

加州公路巡警普拉特羅（Arturo Platero）表示，SUV在115號公路附近諾里什路（Norrish Road）向西行，貨櫃車在115號公路向北行，SUV駛進貨櫃車的行車線，導致相撞。

埃爾森特羅醫療中心行政總裁愛德華（Adolphe Edward）相信，死傷者是無證移民。

涉事福特Expedition，最多只可載7至8人。

路透社／美聯社／法新社／英國《每日郵報》／美國全國廣播公司

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