（北美通訊）聯合國世界知識產權組織（WIPO）公佈去年國際專利申請數據，顯示中國透過《專利合作條約》（Patent Cooperation Treaty），共申請了68,720項國際專利，連續第二年稱冠全球，數字較2019年增長16.1%。屈居第二的美國，則申請了59,230項國際專利，數字較前一年增長3%。

WIPO總幹事鄧鴻森（Daren Tang）表示，歐美國家專利申請並沒有放緩，但亞洲國家的專利申請正急速增長，由10年前只佔全球專利申請三分一，增加至目前68.4%。除了中國，南韓、新加坡和馬來西亞去年的國際專利申請，都較前一年為多。

中國電訊設備生產商華為，去年一共申請了5,464項國際專利，連續第四年成為全球申請最多國際專利的公司；南韓三星屈居第二，去年申請了3,093項專利。

值得留意是，2008年金融海嘯導致環球經濟衰退時，全球專利申請同步急速下跌；但去年武漢肺炎疫情擾亂全球經濟，國際專利申請卻整體上升4%。鄧鴻森認為，世界在危機下更需要創新，導致專利申請維持強勁。

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