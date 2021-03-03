（北美通訊）移民時是否帶走家中寵物，很多人難以抉擇。移居美國南部小城市的港人夫婦Cat和Billy，則堅持「齊上齊落」，最終花了約7萬港元，帶上6隻愛犬赴美。他們呼籲計劃移民的香港人，不要棄養寵物，「其他國家我不敢說，但任何有關寵物的事，我們也可以幫你盡量解決，其實不是太難。」

目前在南卡羅來納州（South Carolina）格林維爾市（Greenville）定居的Cat和Billy，在香港生活時，收養了6隻流浪狗，全部皆是唐狗。2018年，二人決定回流美國，從沒想過拋棄愛犬，「我由頭到尾都決定一定要帶狗狗過來。」丈夫Billy表示，美國對狗隻入境的要求很簡單，只要狗隻在入境前一年注射瘋狗針，獲得獸醫簽發健康證明及香港漁農署加簽後，即可隨主人入境，「最麻煩是找機票，機票是一個噩夢，尤其是我們多狗。」

太太Cat補充，客機一般限制只能接載五隻狗隻，但他們養了6頭狗，要分兩次前往美國。當時，二人先帶四頭愛犬赴美，再由Billy回港，接走餘下兩頭體型較大、重達50公斤以上愛犬。為了讓愛犬有更多活動空間，他們用18萬美元（約140萬港元）買下一幢1,600呎洋房，還有五萬呎草地，卻發現「自作多情」，「我們在屋內，牠們死也跟進來；我們外出，牠們也會跟着。」。

值得留意是，很多航空公司客機表明不會運送大型狗隻，如果要安排大狗前往美國，很大機會需要找貨機。但他們說，貨機環境較差，而且多轉機點，航程隨時長達30小時至40小時，狗隻面對風險較大。而Cat則非常幸運，找到願意酌情處理的航空公司，願意用客機接載他們的兩隻大狗，「但有一個條件，就是要我們買商務機位，那時要三萬多港元。他們給我們優惠，只要二萬多港元。」

最終，Cat、Billy花了約7萬元，成功帶上6隻愛犬赴美，費用包括動物身體檢查和打針，他們都感到物超所值；愛狗心切的他們，呼籲有意移民的香港人不要放棄家中寵物，「假如家中只養了一、兩隻小型寵物，要帶寵物去美國是非常容易的」。

初來美國時，Cat和Billy繼續經營在香港開設的製作公司，經常港美兩邊走；但疫情在去年大爆發後，生意大跌，兩人決定結束公司，享受風光如畫的田園生活。Cat透露去年11月時，他們一頭愛犬「阿妹」骨癌過身，終年11歲，令他們非常悲痛，「需要做一些事來丟淡傷感」，因此變身「Bso」（B嫂）和「Bgor」（B哥），開設YouTube頻道《BsoBgor搵野搞》，分享回流美國心得，Bso說「我覺得非常有用，認識了不少人，包括這裏（美國）的香港人，以及一些我不知道的事。」

目前，Bso和Bgor經常在自家頻道分享南卡州置業、寵物移民經驗，他們預告未來會繼續拍片，講解置業心得，也會介紹當地生活、經濟和教育，讓大家更了解南卡州風土人情。

「BsoBgor搵野搞」YouTube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCGjc3RWkskkqZloZGTK5KKA/featured

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