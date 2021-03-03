國際人權監察組織自由之家（Freedom House）周三公佈《2021年全球自由度調查報告》，香港的總評分比去年再跌3分至52分，得分比西非國家布基納法索的54分更低。本港在政治權利一項整體自由度分數不及格，繼續屬於「局部自由（partly free）」。報告指全球有3/4人正面對民主自由不斷倒退的挑戰。

全球自由續倒退 武肺疫情令情況惡化

報告指自2006年以來，全球民主程度持續惡化，今年更達到最惡劣水平，因為被列為「不自由」的國家達到最高水平，政治權利和公民自由下降的國家數量比增長的國家更多。報告指共有73個國家被下調分數，以人口來看這73個國家佔全球總人口75%，換言之全球四分三人正承受民主自由收窄，被列為「非自由」國家的人口更佔全球38%。

被下調分數的國家不止中國、白俄羅斯和委內瑞拉等國家，美國和印度也面對同樣問題。報告指今年其中一個最重要改變是印度由「自由」跌至「局部自由」。自由之家提及去年多個地方爆發民主示威，當中包括香港和白俄羅斯，但當地政府無視國際聲音，以殘酷方式鎮壓，美國也出現不少警暴事件。

報告斥中國瞞疫及干預他國民主

自由之家形容中國是世界上人口最多的國家，被評為「不自由」國家，100分滿分僅得9分，當中政治權利一項更是負分達-2分。報告批評其政權發揮的「惡性影響」遠遠不止限於香港，因為武漢肺炎爆發之初企圖隱瞞疫情，嚴重阻撓全球應對大流行的反應，同時又在聯合國人權理事會等國際組織嘗試取得更大影響力，又對其他民主國家的言論作出干預。

武漢肺炎的疫情迫使其他國家採取強硬手段來應付，有36個國家的民主評分下降正是與疫情有關，部份國家更以疫情來掩飾對民主自由加強控制的真正意圖，而匈牙利和斯里蘭卡等的負面發展，更很有可能在疫情消散後亦未必能挽回。

台灣屬亞洲自由國家

這份報告評分準則是由40分滿分的政治權利及60分滿分的公民自由組成，香港在這兩項分別獲得15分及37分，總分為52分，是報告有為香港評分以來最低的一次，與去年評分相比全面倒退，當時香港取分別取得16分及39分，合共取得比今年高3分的55分。

報告提及香港過去一年由於中國越來越多的政治干預，「自由和自治受到極大削弱」，2019年的反修例運動的連鎖反應導致香港持續倒退，例如推行了「港版國安法」、以防疫為由推遲了9月進行立法會選舉及11月民主派立法會議會總辭。

台灣則被形容為亞洲表現最強的民主國家，以94分列入「自由」國家。報告指台灣在「不濫用手段」的情況下，有效地遏止武漢肺炎在當地爆發，跟對岸「獨裁的中國形成了鮮明對比」，台灣選民也在中國「虛假宣傳」等干預，仍選擇了「反對兩岸統一的總統（蔡英文）」。

雖然全球民主自由正在倒退，但自由之家總裁阿布拉莫維茲（Michael J. Abramowitz）指仍有望改變：「我們報告得出結論是，現今民主受到圍攻卻未被擊倒，其對手越來越強大，世界成為獨立政府更難面對的環境，但是它在普通百姓中的恆久吸引力，正如我們看到今年的俄羅斯和緬甸（抗爭），是對自由前景的樂觀象徵。」

自由之家/美國《華盛頓郵報》

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