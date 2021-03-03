美國疾病控制及預防中心（CDC）日前強調擔憂會出現第四波武漢肺炎疫情，但德州仍宣佈將撤銷口罩令，放寬多項防疫措施，多個州分也陸續解除防疫限制。

德州州長阿博特（Greg Abbott）周二於拉伯克（Lubbock）宣佈，將不再強制民眾戴口罩，是目前撤銷口罩令的最大州分，還會取消堂食人數限制。他強調：「取消州禁令不代表個人責任完結，只是意味了現在不再需要強制令。」

美國多地也決定逐步解禁，密西西比州長里夫斯（Tate Reeves）也表示周三起不再需要強制戴口罩，堂食人數亦不再設上限，密歇根和路易斯安那州也放寬了對酒吧食肆及其他行業的限制措施。

加州三藩市也為堂食和重開戲院及體育館開綠燈，市長布里德（London Breed）稱：「你現在可能享受你的城市，但我們仍未處於我們需要達到的目標，但我們正在努力。」

專家憂再次爆疫

剛過去的周末美國多地人頭湧湧，印第安納州首府印第安納波利斯（Indianapolis）的酒吧有大量沒戴口罩顧客，南加州有不少民眾到迪士尼樂園有限度重開的小鎮大街（Downtown Disney）購物和用餐。周末於愛達荷州伊格爾（Eagle）組織了集會的盧克（Ryan Luke）坦言：「大家都想安全，但同時（抗疫）疲勞加劇了，我們只想過一些接近正常的生活。」

據數據網站CovidActNow顯示，每逢長假皆吸引大量遊客前往的佛羅里達州被視為疫情爆發的高危州分，紐約州、康州和特拉華州同樣被列入，但佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）明確表明歡迎更多遊客前往，維持州內經濟蓬勃發展。

美國過去兩個月來，新增確診個案由平均25萬宗下降至6.8萬宗，死亡數字也下降了40%至每天平均約2,000宗，惟近日下降趨勢開始回升，加上變種病毒為控制疫情帶來變數，美國疾控中心總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）便警告隨時會失去得來不易的抗疫成果。

美聯社/《蘋果》資料室

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