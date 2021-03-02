香港政府周日以港版國安法，起訴47名去年民主派立法會初選參選人，親北京人士近日更頻頻「放風」指中方將修改香港選舉制度。經濟學人智庫（EIU）高級分析師馬雷特（John Marrett）指出，中國作出多項舉動壓制香港民主派，反映北京憂慮政治不穩定，亦不再在乎國際社會對香港問題的非議。

中國據報將在周五召開的人大會議強行改變香港選舉制度，進一步壓制民主派參政空間。港澳辦主任夏寶龍上周亦已開腔，指香港選舉制度存在漏洞，揚言需「落實『愛國者治港』」。

中國政府及港府在過去一年多，屢次打擊香港民主進程，包括去年7月取消12名民主派參選人的立法會參選資格，其後以疫情為由宣佈押後立法會選舉最少一年，並於11月再取消4名時任立法會議員資格，觸發民主派立法會議員總辭。

北京或試圖徹底消滅異見

馬雷特表示，北京已對香港民主派採取多項行動，而修改選舉制度會是他們再進一步，即使細節尚未曝光。他稱，北京曾表示擔心香港社會動盪、政治不穩，亦明言不理會國際社會批評香港事務。馬雷特形容，北京舉動之大是超出大部分人的原先想像，且沒有停止迹象，估計北京或會嘗試徹底消滅香港的異見聲音。

北京去年6月30日強推港版國安法，遭到英美等多個西方國家批評損害香港自由。雖然北京一直宣稱國安法只針對極少數人，但路透社引述香港警方數據指，目前已有99人因為涉嫌違反國安法而被捕，包括周末面臨起訴的47名參與民主派初選人士。

美國財經頻道CNBC

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