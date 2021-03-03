緬甸軍警周三無視東南亞國家聯盟（ASEAN）外長的呼籲，繼續發射橡膠子彈及催淚彈鎮壓示威，傳媒指各地至少8人死亡，包括緬甸第大二城市曼德勒（Mandalay）及西北部實皆省（Sagaing）有6名示威者中槍身亡，另在仰光及城市敏建 （Myingyan）也有兩人死亡，多人受傷。

緬甸三間傳媒傳媒報道，軍警在第大二城市曼德勒（Mandalay）發射橡膠子彈及催淚彈鎮壓示威者，導致至少兩人死亡、9人受傷。一名目擊者稱看到兩名死者屍體，指他們死於槍傷。網民在Twitter推文指，其中一名死者為19歲少女瑪良烏（Ma Kyal Sin）。法新社引述曼德勒一名醫生稱，瑪良烏頭部中槍，另一名死者苗乃寧（Myo Naing Lin）則胸部中槍。

法新社又報道，緬甸西北部實皆省（Sagaing）亦有4名示威者被槍殺，救援人員苗明東（Myo Min Tun）稱，「我的團隊正處理屍體及聯絡家屬」。

路透社引述目擊者及傳媒報道，仰光及敏建的警方驅散示威者時，兩名示威者中槍身亡，另有多人受傷。在敏建有示威者腿部受傷，他稱警方向他們開實彈，「一人被殺，他很年輕，是一名十幾歲的男孩，他頭部中彈」。

東盟外長周二舉行視像會議，多國呼籲緬甸軍方釋放昂山素姬（Aung San Suu Kyi），而東盟主席國聲明則只呼籲緬甸各方自制，透過建設性對話尋求和平解決方案。緬甸各地繼續有民眾上街示威，抗議緬甸軍方上月1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人昂山素姬與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。緬甸軍警連日來武力對付示威者，截至周二至少21人在軍民衝突中身亡。

6名記者被捕後遭當局起訴

獨立機構「援助政治犯協會」透露，緬甸軍警在上周末血腥鎮壓示威中，拘捕至少8位記者，包括32歲美聯社記者登梭（Thein Zaw）。他的律師表示，登梭及另外五名緬甸記者被控違反公共安全法。

登梭的律師周三表示，登梭在仰光報道示威時被捕，緬甸軍方起訴登梭及另外五名緬甸記者「引發恐懼、散佈虛假消息或直接、間接煽動政府僱員」。他的律師說︰「登梭只是根據新聞自由法進行報道，他並非示威，他只是做自己的工作。」

軍政府上月修改了法律，將最高刑期從入獄兩年增加至3年。美聯社國際新聞副主管伊恩·菲利普（Ian Philips）譴責緬甸拘捕登梭，要求立即放人。

路透社/法新社/Twitter/《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！