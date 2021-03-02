美國科技巨企亞馬遜再捲入種族歧視醜聞。一名黑人女員工入稟控告公司，指她與其他黑人員工的薪金都比白人員工低。她又指黑人員工獲聘的職位往往比其所申請應徵的次一級。亞馬遜回應指正調查事件，強調不會容忍公司內有任何歧視事件的發生。

不滿人工職位低過白人

38歲黑人女員工紐曼（Charlotte Newman）入稟指，亞馬遜雲端服務（AWS）四年前聘請她擔任公共政策經理，即使她當時申請應徵的為高級經理，而且按她的資歷是足以勝任該職位。其後，她花了三年時間才晉升至該職位。她又透露，曾被職位較高的男員工性騷擾，對方之後被解僱。另外，她不少同事都發現，黑人員工的薪金通常都比資歷及職位相若的白人員工低，而且在公司的高級管理層中，幾乎沒有黑人及女性出任。

紐曼的代表律師威格多指，現在仍是太早去判斷其損失，但稱可達數以百萬計美元。而在其採取法律行動期間，紐曼仍會在亞馬遜工作，律師指她仍希望在公司內爭取出現改變，形容她的行為勇敢。

亞馬遜發言人指正調查事件，強調公司致力促進多元、平等及包容的文化，稱這些指控並不反映公司的努力及價值觀。公司稱絕不會容忍公司出現任何歧視或性騷擾的事件發生，並會就所有指控展開仔細的調查及採取適當的行動。

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