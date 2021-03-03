（北美通訊）美國香港人大多數集中在加州、紐約州或德州居住，貪其靠近大城市，生活方便。不過，過去30年在美、港兩邊走的Cat，三年前與丈夫搬到南卡羅來納州（South Carolina）小城市格林維爾市（Greenville）生活。自言已找到理想家園的Cat接受《蘋果》訪問形容，這個人口只有約8萬的小城市，田園風光猶如新西蘭，人情味媲美香港西貢。

紐約特約記者：林于鈴

Cat在80年代移民美國，完成學業後曾到矽谷工作，曾經回流過香港，之後到深圳管理工廠。2008年離開工廠後，她在香港報讀電影課程，認識未來丈夫Billy，合組媒體製作公司。2016年，李嘉誠「走資」新聞滿天飛，阿Cat也感覺到「氣候有一點問題」，加上身在美國的母親已70多歲，自己也年紀漸長，便決定與Billy在2018年搬回美國，方便照顧母親之餘，也放慢生活步伐。

Cat家人在加州定居，她最初也打算搬到加州，但發現最少需花過百萬元（美元、下同）置業；另一方面，加州很久沒有發生大地震，她擔心嚴重天災再臨加州，所以決定做「先鋒」，探索加州以外的地方，再游說家人搬走。

初步研究後，她鎖定北卡羅來納州（North Carolina）的夏洛特市（Charlotte），認為當地條件不錯，按銀行資產計算，是繼紐約市後美國第二大金融中心，「我在香港是一個城市人，是否搬到另一個城市，會比較好？」

不過，Cat喜歡鄉郊生活，在香港時也住在西貢，於是跟丈夫由夏洛特開始，往南部尋尋覓覓，最終找到南卡羅來納州格林維爾市。當地人口約8萬，白人佔大多數，是美國熱門退休地點，風景優美。二人一看便愛上，並在距離格林維爾約20分鐘車程的萊曼巿（Lyman），以18萬元買下一幢1,600呎洋房連五萬呎草地。

搬到人生路不熟的美國南部，Cat非常滿意生活，形容自己「在美國找到新西蘭」，「我的鄰居有6、7隻羊，20隻雞，四隻兔子……我們也有6隻狗，都很熱鬧。」在萊曼巿定居後，他們開始耕作，和鄰居互相分享收穫，例如鄰居會給他們一些雞蛋，他們則送出蔬菜，「（這樣的事）我們以前住在西貢也有，就是想要這樣有人性化的生活方式。」

最令Cat欣賞的是當地純樸民風，人們非常友善。她向記者說，有一次他們帶家犬到餐廳吃飯，和一名不認識的女士交談了幾句，介紹自己來自香港，大家言談甚歡，最終該女士竟悄悄為他們埋單。另一次，Cat到藥房購物，有不認識的人主動和她分享優惠劵，「我把這些事告訴姐姐，她說一生在加州居住，不曾遇過同樣的事。」

雖然在南卡州找到世外桃園，感覺非常安全，但他們亦入鄉隨俗，考取槍牌自衛。丈夫Billy笑稱太太已成為「陀槍師奶」，Cat則解釋配槍是南卡州當地文化，「我最初覺得人們身上都有槍，車上、屋內也有槍，是否需要那麼多槍呢？是不是代表這裏很危險呢？其實不是，這裏的人7歲便學打獵，已經開槍，覺得槍是必需品，就像電話一樣，我即時可以保護自己。」

在南卡州找到西貢的人情味，惟獨找不到西貢的海鮮。他們坦言，美國飲食不能和香港相比，想找較好吃的茶樓，便要開車兩小時到喬治亞州亞特蘭大市（Atlanta），來回花上四小時，「那麼便自己學整叉燒、燒鴨，有甚麼想吃便自己整吧！這也是一個很不同的生活體驗。」除了學槍，Billy也學懂煮飯、種花、種菜、做木工和水電，他坦言在香港時「嘆慣」，凡事有家傭代勞，搬到南卡州後要親力親為。

目前，他們的住所已升值至23萬元左右，一年地稅只需1,200元，遠較加州、紐約等大城巿便宜。但Cat表示，不管升值潛力如何，也不打算搬走，因為南卡州的環境、生活皆非常合心意，「如果我投資行先，可能去了夏洛特，但我不喜歡那個地方，我沒理由強迫自己住一個為了投資、10年後會升值很快的地方，一個我不喜歡的城市」。

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