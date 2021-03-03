澳洲去年要求調查武漢肺炎疫情起源，令中國不滿並以加徵葡萄酒稅和禁止煤炭進口反擊，令兩國關係近年惡化。中國駐澳洲公使王晰寧近日批評澳洲政府和傳媒「洗腦」醜化中國、破壞中澳關係，又稱經歷過去一年，現在在澳洲「做中國的朋友越來越難了」。王晰寧言論惹來澳洲非議，被質疑煽動分化情緒，徒令中澳關係更差。

澳中工商業委員會首都分會2月25日舉行牛年新春晚宴，王晰寧曾經發表演說，中國駐澳洲大使館網站周一上載當日演講稿。王晰寧聲稱，去年3月澳洲疫情開始嚴重，澳洲企業在中國採購防疫物資，但澳媒只報道具中國背景的企業囤積防疫物資，造成澳洲供應短缺，形容這是「蓄意造謠」，嚴重抹黑中國。

專家批評是中共老練宣傳

王晰寧又宣稱，很多澳洲人整天「被負面的、畸形的報道所包圍，被那些粗俗化、簡單化的政治標簽所洗腦又警告」。他更警告︰「那些出於一己私利，蓄意污衊詆毀中國，破壞中澳友誼，損害人民福祉的敗類會遭到世人唾棄，他們的後代會羞於注意到他們在歷史中的反面作用。」他亦批評澳洲聯邦政府嚴格審視中國投資，並阻撓維多利亞省參與一帶一路計劃。

王晰寧的言論惹來澳洲批評，珀斯美國亞洲中心研究員威爾遜（Jeffrey Wilson）認為，「這是老練的中共宣傳，儘管不夠欠蓄」，指王晰寧的發言提到澳洲內有中國的朋友和敵人，是刻意煽動社會分化。

澳洲廣播公司（ABC）則批評，王晰寧在演說中並未談及中國政府去年針對澳洲記者展開國家安全調查。

澳洲廣播公司／英國《每日郵報》

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