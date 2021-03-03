全球陸續開展武漢肺炎疫苗的注射工作，土耳其已為十分之一國民接種疫苗，並逐步放寬防疫措施，周二容許餐廳和咖啡店營業。飲食業界早前因防疫措施令生意大受影響，對食肆得以重新營業表示歡迎。

自去年11月中旬起，土耳其的食肆只准外賣，生意深受打擊。總統艾爾多安周一（1日）宣佈放寬防疫措施，由原本周末全面宵禁，改為高風險地區於周日實施，食肆亦准許「朝7晚7」營業，接待人數不多於一半，大部分學校復課。安卡拉商業區附近烤肉串（kebab）餐廳負責人伊南奇（Vural Inanc）說，現在有限度復業至少讓他燃起了一絲希望。

從事飲食業20年的伊南奇表示，去年3至5月防疫歇業，12月以後的3個月又只能做外賣生意，過去一年有6個月無法正常營運，「營收萎縮了7成」，經歷特別難捱的一年。食肆周二開始獲准堂食，伊南奇的餐廳生意亦不錯，令他有信心情況將持續改善。隨着當局大規模接種疫苗，他希望疫情早日結束。

有民眾對食肆重開亦持正面態度。圖巴（Tugba Tuncer）周二與朋友到首都安卡拉一間連鎖咖啡店的戶外用餐區飲咖啡和聊天。過去3個月不能在食肆用餐，圖巴表示︰「我們在心理和經濟層面上徹底受到衝擊。過去3個月，我們像被關進監獄一樣，不過是自願入監。我們今天彷彿出獄般地開心」。她亦對周末宵禁令取消表示興奮，計劃屆時到戶外野餐。

土耳其周一起依感染率和疫苗接種進度，將各省區分為低、中、高、非常高風險4級，依風險等級由低至高將各省標成藍、黃、橘、紅色，每10萬人口周確診數介於11至35宗的歸類為「藍省」，數字高於100宗的則歸為「紅省」。例如人口最多和第3高的伊斯坦堡、伊茲米爾（Izmir）目前都屬高風險的橘色；人口次高的安卡拉省則屬中度風險的黃色。

中央社

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