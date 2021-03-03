美國運動品牌Nike一名任職逾25年的女高層周一辭職，因為兒子利用她的信用卡購買大量Nike限量版球鞋，並藉炒賣獲利。在其中一個個案中，兒子以13.2萬美元（約102萬港元）買貨，獲利2萬美元（約15.5萬港元）。女高層在事件被揭發後請辭，Nike則為女高層辯護，指她之前已在2018年向公司申報兒子經營專門炒賣球鞋的公司。

辭職的是Nike副主席兼北美洲地區總經理赫伯特（Ann Hebert），《彭博商業周刊》上周披露，她的19歲兒子祖（Joe Hebert）經營球鞋轉售公司West Coast Streetwear。報道指，祖會透過被稱為「網絡機器人」（BOT）的軟件，在包括Nike在內的多個網站大量搶購限量版球鞋，甚至突破網站對每名顧客購買一對球鞋的限制設定，成功囤積大批熱門限量版球鞋，再高價轉賣。

祖的公司在武漢肺炎疫情其間生意急升，他會在聊天群組向付費訂閱者，分享即將登場的產品。報道舉例指，祖曾經花13.2萬美元（約102萬港元）購買大批Nike對手Adidas的Yeezy Boost 350 Zyon球鞋，炒賣轉售獲利2萬美元（約15.5萬港元）。

炒賣公司利用赫伯特信用卡買貨

該公司創辦人據報是祖的父親、赫伯特的丈夫，但問題在於公司使用的信用卡是以赫伯特的名義登記，於是引發利益衝突之嫌。事件被揭發後，不少網民在社交網站批評祖利用家人的關係發展炒賣生意。外界亦批評Nike及其他同業打擊炒賣不力，導致熱門的新款球鞋往往一推出便馬上售罄，網民認為Nike這些每年賺數以十億計的企業，應透過技術阻止炒賣情況不斷重覆發生。

雖然祖宣稱，不曾從在Nike任職高層的母親身上取得任何內幕消息，生意好只因住在Nike美國總部所在的波特蘭市；Nike亦表示，赫伯特於2018年已申報兒子的公司，並無違反公司政策或利益衝突，Nike和West Coast Streetwear亦沒有任何商業聯繫。不過，赫伯特仍然決定請辭。

英國廣播公司／英國《每日郵報》/美國哥倫比亞廣播公司

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