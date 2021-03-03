【新增波特憶述當年情況】澳洲執政自由黨近日被揭發性醜聞，更有內閣部長涉嫌在多年前強姦一名當年只得16歲的少女。醜聞男主角終於打破沉默現身，是現任司法部長波特（Christian Porter）。波特周三召開記者會，聲音顫抖、眼泛淚光地否認指控，他稱：「我可以說以不同形式提出的種種指控，根本沒發生過。」他拒絕辭職，憂慮因此立下錯誤先例。

現年50歲的波特表示：「澳洲廣播公司上周五報道之前，執法、司法、政界或傳媒都沒有向我交代任何具體指控。我也是數月前才知悉相關告密指控。」他續指將會短暫放假調整和改善情緒健康，但重申不會辭職。

強調不因傳媒指控辭職

波特也擔心此事會立下先例，「如果事情可以這樣發展（為指控辭職），任何公眾人物都可以單純基於傳媒所報道的指控而被革職或請辭，所有兒童都可能因為這種網上指控而被摧毀人生。」他直言倘若就此辭職便會立下新標準，也不需要再有司法部長，因為澳洲已經失去法治保障。

除了傳媒報道，總理莫里森據報早前也收到匿名信舉報指稱波特加入政界之前，於1988年在悉尼強姦一名當時16歲的少女。波特憶述，當年17歲的他和這名指控人一同參與悉尼大學的辯論比賽，曾經跟辯論隊其他人一同外出，他承認無法完全記得當時的每個細節，但強調不會忘記有否跟人發生過性關係。他重申跟指控人沒有性關係，也沒有牽涉性方面的事情，而自從1988年之後便沒有跟對方說過話，不明白對方為何作出強姦指控。

該名女子據報因為事件而一直受到精神困擾，至2019年就此接觸警方，但尚未完成正式報案程序，便於去年6月輕生。不過新南威爾士省警方周二表示，因為「可接受的證據不足」，決定停止調查。

澳洲廣播公司／澳洲新聞網

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