（北美通訊）由兩名退役美軍撰寫的《2034：有關下一次「世界大戰」的小說》（2034: A Novel of the Next World War、下稱《2034》）將於下周二（3月9日）出版，內容講述美中兩國於2030年在南海爆發戰爭，演變成「世界大戰」。兩名作者表示，美中關係不斷惡化，開戰日期亦不斷推前，認為美國過去的對華政策已一去不返，需要從策略上思考避免戰爭，同時要抑制中國的野心。

《2034》講述中國與伊朗合謀使用新型網絡武器，解除美軍船隻及戰機的防禦力，於2034年3月12日分別在南海擊沉一艘美軍導彈驅逐艦，並在中東霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）俘虜一名美軍隱形戰機機師，使美軍在全球的卓越地位瓦解，並揭開恐怖年代序幕。小說預視國際社會之間連串誤判，導致美中兩國付出沉重代價，俄羅斯及印度在故事中也扮演重要角色。

小說作者之一史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）是美國退役海軍將領，他表示，曾參與二戰的英國作家夏克（Sir John Hackett）在1982年出版小說《第三次世界大戰》（The Third World War），幻想美蘇之間冷戰變成熱戰，令他深受啟發；而美中爆發冷戰的說法，過去數年不絕於耳，越來越真實，促成他寫作《2034》，「過去我們沒有和蘇聯開戰，因為我們想像到戰爭有多可怕。我開始思考，如何才能避免與中國開戰？」

過去曾被派駐南海的史塔伏瑞迪斯，曾指揮多艘導彈驅逐艦，也拯救過中國漁民，這些經歷均成為小說主角之一亨特（Sarah Hunt）的背景。《2034》另一名作者阿克曼（Elliot Ackerman）也是退役美國海軍，他表示，書中很多角色均參考現實中人，例如主角米切爾少校（Major Chris “Wedge” Mitchell）的原型，是他一名曾派駐波斯灣的美軍朋友；另一角色林保（音譯，Lin Bao）則參考了史塔伏瑞迪斯就讀塔夫茨大學（Tufts University）時認識的中國同學。

過去四年，國際政局急速變化，也影響兩人創作。阿克曼表示，伊朗革命衞隊指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）原本是書中角色之一，但去年初被美軍擊斃後，小說情節要完全改寫，「之後全球爆發武漢肺炎疫情，很明顯地，我們需要在小說中提及。」

史塔伏瑞迪斯透露，他們最初把故事背景設定在更遙遠的未來，「但我們寫得越多，發現情節正在發生（this stuff is happening），便把日期推得越前。」他表示，現實世界有兩個趨勢令他寢食難安：第一，他擔心美國遭到大規模網絡攻擊，因為敵人的網絡秘密行動及人工智能技術正不斷進步；第二，他擔心美中兩國「夢遊」（sleepwalking）、擦槍走火，並演變成真實戰爭，「假如戰爭要發生，我相信一定在南海，因為那兒是我們軍力的交匯處。南海就是意外結果之地（the land of unintended consequences）。」

史塔伏瑞迪斯強調，他們並非預言未來，而是要作出警告，避免發生戰爭。阿克曼表示，美國曾參與過去兩次世界大戰，皆不是戰爭發動者，並間接獲得繁榮，「假如美中爆發戰爭，將會如何結束？任何一方獲利？這是貫徹全書的主題。」

美中關係在前總統特朗普任內跌至低點，史塔伏瑞迪斯認為，即使美國由拜登執政，美中關係也不能扭轉，但他對拜登政府較有信心，認為華府對中國、網絡安全、貿易爭議、5G網絡爭議、南海等議題有更深認識，未來會有更連貫對策，「但我們已不能找回過去的對華政策，那些日子已經過去，中國現在有計劃、有策略，例如『一帶一路』，拜登政府已察覺到這一點。我們需要從策略上思考，如何避免戰爭，同時不能把世界的鎖匙交給中國。 」

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