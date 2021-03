(北美通訊)由兩名退役美軍撰寫的《2034:有關下一次「世界大戰」的小說》(2034: A Novel of the Next World War、下稱《2034》)將於下周二(3月9日)出版,內容講述美中兩國於2030年在南海爆發戰爭,演變成「世界大戰」。兩名作者表示,美中關係不斷惡化,開戰日期亦不斷推前,認為美國過去的對華政策已一去不返,需要從策略上思考避免戰爭,同時要抑制中國的野心。

《2034》講述中國與伊朗合謀使用新型網絡武器,解除美軍船隻及戰機的防禦力,於2034年3月12日分別在南海擊沉一艘美軍導彈驅逐艦,並在中東霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)俘虜一名美軍隱形戰機機師,使美軍在全球的卓越地位瓦解,並揭開恐怖年代序幕。小說預視國際社會之間連串誤判,導致美中兩國付出沉重代價,俄羅斯及印度在故事中也扮演重要角色。

小說作者之一史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)是美國退役海軍將領,他表示,曾參與二戰的英國作家夏克(Sir John Hackett)在1982年出版小說《第三次世界大戰》(The Third World War),幻想美蘇之間冷戰變成熱戰,令他深受啟發;而美中爆發冷戰的說法,過去數年不絕於耳,越來越真實,促成他寫作《2034》,「過去我們沒有和蘇聯開戰,因為我們想像到戰爭有多可怕。我開始思考,如何才能避免與中國開戰?」

過去曾被派駐南海的史塔伏瑞迪斯,曾指揮多艘導彈驅逐艦,也拯救過中國漁民,這些經歷均成為小說主角之一亨特(Sarah Hunt)的背景。《2034》另一名作者阿克曼(Elliot Ackerman)也是退役美國海軍,他表示,書中很多角色均參考現實中人,例如主角米切爾少校(Major Chris “Wedge” Mitchell)的原型,是他一名曾派駐波斯灣的美軍朋友;另一角色林保(音譯,Lin Bao)則參考了史塔伏瑞迪斯就讀塔夫茨大學(Tufts University)時認識的中國同學。

過去四年,國際政局急速變化,也影響兩人創作。阿克曼表示,伊朗革命衞隊指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)原本是書中角色之一,但去年初被美軍擊斃後,小說情節要完全改寫,「之後全球爆發武漢肺炎疫情,很明顯地,我們需要在小說中提及。」

史塔伏瑞迪斯透露,他們最初把故事背景設定在更遙遠的未來,「但我們寫得越多,發現情節正在發生(this stuff is happening),便把日期推得越前。」他表示,現實世界有兩個趨勢令他寢食難安:第一,他擔心美國遭到大規模網絡攻擊,因為敵人的網絡秘密行動及人工智能技術正不斷進步;第二,他擔心美中兩國「夢遊」(sleepwalking)、擦槍走火,並演變成真實戰爭,「假如戰爭要發生,我相信一定在南海,因為那兒是我們軍力的交匯處。南海就是意外結果之地(the land of unintended consequences)。」

史塔伏瑞迪斯強調,他們並非預言未來,而是要作出警告,避免發生戰爭。阿克曼表示,美國曾參與過去兩次世界大戰,皆不是戰爭發動者,並間接獲得繁榮,「假如美中爆發戰爭,將會如何結束?任何一方獲利?這是貫徹全書的主題。」

美中關係在前總統特朗普任內跌至低點,史塔伏瑞迪斯認為,即使美國由拜登執政,美中關係也不能扭轉,但他對拜登政府較有信心,認為華府對中國、網絡安全、貿易爭議、5G網絡爭議、南海等議題有更深認識,未來會有更連貫對策,「但我們已不能找回過去的對華政策,那些日子已經過去,中國現在有計劃、有策略,例如『一帶一路』,拜登政府已察覺到這一點。我們需要從策略上思考,如何避免戰爭,同時不能把世界的鎖匙交給中國。 」

