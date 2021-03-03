阿富汗東部賈拉拉巴德市三名女性傳媒工作者周二分別在放工回家途中遭槍殺，另有兩名路人受傷。恐怖組織伊斯蘭國（IS）承認施襲，警方拘捕一名疑涉案男子。

三名死者都是剛高中畢業，年齡介乎18至20歲，在當地私營電視台Erikas TV的配音組任職。她們被殺不久，警方拘捕了男子巴塞爾（Qari Baser），指他使用一支配備了滅聲裝置的手槍行兇，堅稱他是武裝組織塔利班成員，惟塔利班否認。

直至當晚深夜伊斯蘭國在網上貼文，承認施襲，指三人被針對是因為她們為賈拉拉巴德「其中一間忠於叛教者阿富汗政府的傳媒機構」工作。

阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani）譴責事件，指「對無辜同胞的襲擊，尤其是對女性，有違伊斯蘭、阿富汗文化及和平精神」。美國阿富汗事務特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）本周再次前往喀布爾跟阿富汗官員見面，冀重啟當地的和平進程。

阿富汗過去數月多次發生針對新聞工作者、社會工作者及中層公務員的槍擊和小型汽車炸彈襲擊。當地傳媒倡議組織Nai負責人指，「針對新聞工作者的殺害會在新聞界營造恐慌，導致他們自我審查、離開新聞界，甚至離開國家」。

路透社/美聯社

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