緬甸軍事政變觸發的緊張局勢持續，東盟成員國外長昨召開視像會議，與緬甸軍方代表討論當地局勢。新加坡總理李顯龍就表態，指軍事政變是緬甸的倒退，對平民和手無寸鐵示威者使用致命武力是不能接受。

李顯龍昨日接受英國廣播公司（BBC）訪問，稱見證緬甸由1988年血腥鎮壓軍法管治，到2015年有昂山素姬帶領全民盟勝出選舉組成文人政府，形容如今情況是悲劇，「即使整個體制有強大軍事影響，但經歷民選政府所有過程後，回去再讓軍隊接管，根據憲法與否，對他們而言是巨大的悲劇性倒退」。他指軍方要吸取教訓，與民選政府達成符合國家利益的安排，又指軍事統治不會有出路，呼籲釋放昂山素姬及與其團隊談判，為緬甸踏出和平之路。

但李顯龍不同意制裁緬甸，因為「這不會傷害軍方或將領，受害的是緬甸人民，剝奪他們糧食、藥物、必需品及教育機會，這如何令情況變得更好？」

東盟成員國外長昨與緬甸軍方代表討論當地問題，馬來西亞建議東盟成立一個專家組織，就緬甸軍方指去年大選有舞弊，提供「民主支持」，印尼就呼籲緬甸為東盟「打開門戶」以解決不斷升級的危機。

警破門拘記者 毆打孕婦

而緬甸民眾無懼槍炮繼續上街，西北部城巿吉靈昨一場反政變集會，救護人員指警方鎮壓升級，由用催淚彈和橡膠子彈到開實彈，近20人受傷，三人危殆。另有數百人在仰光示威，警方出動震撼彈驅散。

另外，緬甸民主之聲（DVB）記者龔妙奈前晚直播警方突襲其南部城市密耶克寓所，及後證實被捕。網傳片段一名住在密耶克的孕婦哭訴前日被警方破門毆打，搶走她40萬緬甸元（約2,200港元）及提款卡。

法新社/路透社