樹熊深受大眾歡迎，但也面對很多生存威脅，除了山火令棲息地減少及濫被捕獵外，也受可引發癌症的病毒困擾。德國科學家拆解到樹態患癌成因，發現一種「逆轉錄病毒」（retrovirus）可以感染樹熊的生殖細胞並引發癌症，而且會遺傳到下一代。經過多年擴散，現時新南威爾斯和昆士蘭的樹熊基因全部都有這種病毒，如果牠們未及繁殖更多下一代，便可能絕種。

柏林萊布尼茨園內及野生動物研究所（Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research）研究人員抽取10隻樹熊的組織檢驗，發現基因組內有「逆轉錄病毒」，能入侵樹熊製造精子和卵子的細胞，而且可進入引發癌症基因節附近的DNA，研究人員認為這病毒引起的基因突變會增加樹熊患癌風險。

是次研究的DNA樣本中，每隻樹熊的基因組含有80至100個「樹熊逆轉錄病毒」（Koala retrovirus／KoRV）病毒副本，研究所野生動物疾病科主管格蘭伍德（Alex Greenwood）教授指︰「那些基因組位置在每隻樹熊身上都不盡相同，反映KoRV副本在整群樹熊中已大幅擴散和累積……每一次『逆轉錄病毒』自我複製並進入基因組，就會引起一次突變，有機會破壞正常的基因，對宿主有害。」

當這種病毒在樹熊之間擴散，慢慢便會改變更多樹熊的基因組，取代原本的DNA。科學家認為樹熊要和時間競賽，必須繁殖更多代直至病毒退化，才可避過因病毒導致絕種。樹熊是瀕危物種，過往科學家曾發現牠們受一種病毒衣原體（Chlamydia）威脅，這種病經由交配傳染，可引致樹熊失明、不育甚至死亡，導致數量大幅下跌，但已有疫苗針對此病毒。

英國《每日郵報》／《蘋果》資料室

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