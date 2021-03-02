【誓保龍頭】美國人工智能國家安全委員會（NSCAI）前天發表最後報告，對維持美國科技霸主地位、阻止中國2030年AI技術領先全球的野心，提出多項建議，當中指為免讓中國和俄羅斯有機可乘，呼籲美國和盟友不要支持制訂全球禁止AI自動化武器系統的條約，被關注人士批評推動不負責任的AI武器競賽。

報告指人工智能主宰明日戰場，配備AI的機械無論在感知、決策和行動，都比人類快和準確，今日軍事競賽鬥硬件，明日將鬥演算法，如果美軍「不配備以新概念指導的AI系統，他們將落後於人和被複雜的戰鬥癱瘓」，如海軍遭一大群AI無人機隊襲擊。

委員會承認，設計得不好的AI會增加戰爭風險，「但不運用AI去防衞有AI能力的敵人，無疑是自招災難」。他們指就算有禁AI武器的條約，中俄不大可能會遵守，所以美國和盟友不應支持制訂條約，但報告指使用核武不應由AI決定，仍需要總統明確授權，建議白宮促使中俄就此作公開承諾。

被指推動軍備競賽

力倡立約的「阻止殺手機械人運動」發言人夏基批評：「這是一份叫人震驚的報告，對誰要被殺有決定權的AI武器勢必擴散。全球最資深的AI科學家都警告過他們會有甚麼後果，但他們仍要繼續，這將造成嚴重違反國際法的情況。」

委員會在報告反駁指，如果自動化武器系統受過恰當測試和由真人指揮官授權使用，是應該符合國際人權法律。報告亦反對毫無限制使用自動化武器，並呼籲對臉孔識別這些可作大規模監控的AI工具，作出「明智的限制」，建議國會立法規定聯邦部門對向美國人使用的新AI系統，進行人權評估，但未有像關注組織尋求對監控強制設限。

委員之一、Google雲端AI主管穆爾表示：「我們是要開發保存我們西方價值的技術，但同時須為不是所有人都會這樣做的世界作好準備。」

這份750頁長的報告，有很大篇幅關於應對中國野心，指美國半導體生產技術需要維持領先中國至少兩代，監管機構長期以來在這方面的做法需要正式化，並需要與生產光刻機兩巨頭日本和荷蘭合作，限制這種生產最先進電腦晶片的核心工具出口中國，另一方面以巨額稅務優惠吸引晶片生產商在美國本土設廠。

倡放寬移民阻華奪人才

報告又建議美國公司出口晶片到中國，必須認證並非用於「促進侵犯人權」，並放寬移民法律吸納世界各地AI相關各方面人才，指這亦有加速中國「人才流失」作用。

其他建議方面，委員會提出成立新機構輔助總統制訂更廣泛的AI政策、成立大學訓練熟悉數碼技術的公務員、情報機關加速採用新技術，以及非國防AI研發開支五年內倍增至每年320億美元（2,496億港元）等。

英國廣播公司/美聯社/路透社