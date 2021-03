美國兒童繪本大師蘇斯博士(Dr.Seuss)幾十年前所作的六本作品,因含「政治不正確」漫畫而宣佈停刊。

負責管理蘇斯博士遺作的蘇斯博士企業(Dr. Seuss Enterprises)在美國時間周二,即蘇斯博士誕辰117周年之日,宣佈《And to Think That I Saw It on Mulberry

Street》、《If I Ran the Zoo》、《McElligot’s Pool》、《On Beyond Zebra!》、《Scrambled Eggs Super!》、《The Cat’s Quizzer》停止發行,原因是「這幾本書以傷感情的錯誤方式描繪人」。

六本停刊作品於1937至1976年期間面世,有多幅描繪亞裔和黑人的漫畫被批評帶有種族歧視的定型觀念。

不過,蘇斯博士最受觀迎的作品《Read Across America Day》、《The Cat in the Hat》、《Green Eggs and Ham》、《Oh, the Places You’ll Go!》等,不在停刊之列。

蘇斯博士的繼女說蘇斯博士「骨子裏沒有種族歧視」,但認為停刊六本作品是明智之舉。

六本作品停印,存世的頓成「絕版」,一本初版《On Beyond Zebra!》在eBay的競價由周一的14.99美元(117港元)飆升至周二的810美元(6,318港元)。

蘇斯博士的作品在美國家傳戶曉,但近年卻遭到批判。美國前第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)2017年9月向學校贈送蘇斯博士作品,慶祝9月6日的「國家讀書日」(National Read A Book Day),但是麻省劍橋一間公立學校的圖書管理員賽羅(Liz Phipps Soeiro)拒絕接受贈書,寫信給梅拉尼婭解釋,指蘇斯博士的作品帶有「種族主義」和「陳詞濫調」,建議梅拉尼婭選擇書籍前需要仔細考慮。

美國國家教育協會在1997年開始,以蘇斯博士的誕辰定為「全美讀書日」(Read Across America Day)。有記者周二問白宮發言人普薩基,為何總統拜登沒有在其「全美讀書日」宣言提蘇斯博士,她說這天是為了鼓勵年輕人多閱讀,最重要是他們能夠讀到代表到他們、頌揚他們的書。

路透社/法新社

