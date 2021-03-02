美國兒童繪本大師蘇斯博士（Dr.Seuss）幾十年前所作的六本作品，因含「政治不正確」漫畫而宣佈停刊。

負責管理蘇斯博士遺作的蘇斯博士企業（Dr. Seuss Enterprises）在美國時間周二，即蘇斯博士誕辰117周年之日，宣佈《And to Think That I Saw It on Mulberry

Street》、《If I Ran the Zoo》、《McElligot’s Pool》、《On Beyond Zebra!》、《Scrambled Eggs Super!》、《The Cat’s Quizzer》停止發行，原因是「這幾本書以傷感情的錯誤方式描繪人」。

六本停刊作品於1937至1976年期間面世，有多幅描繪亞裔和黑人的漫畫被批評帶有種族歧視的定型觀念。

不過，蘇斯博士最受觀迎的作品《Read Across America Day》、《The Cat in the Hat》、《Green Eggs and Ham》、《Oh, the Places You’ll Go!》等，不在停刊之列。

蘇斯博士的繼女說蘇斯博士「骨子裏沒有種族歧視」，但認為停刊六本作品是明智之舉。

六本作品停印，存世的頓成「絕版」，一本初版《On Beyond Zebra!》在eBay的競價由周一的14.99美元（117港元）飆升至周二的810美元（6,318港元）。

蘇斯博士的作品在美國家傳戶曉，但近年卻遭到批判。美國前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）2017年9月向學校贈送蘇斯博士作品，慶祝9月6日的「國家讀書日」（National Read A Book Day），但是麻省劍橋一間公立學校的圖書管理員賽羅（Liz Phipps Soeiro）拒絕接受贈書，寫信給梅拉尼婭解釋，指蘇斯博士的作品帶有「種族主義」和「陳詞濫調」，建議梅拉尼婭選擇書籍前需要仔細考慮。

美國國家教育協會在1997年開始，以蘇斯博士的誕辰定為「全美讀書日」（Read Across America Day）。有記者周二問白宮發言人普薩基，為何總統拜登沒有在其「全美讀書日」宣言提蘇斯博士，她說這天是為了鼓勵年輕人多閱讀，最重要是他們能夠讀到代表到他們、頌揚他們的書。

路透社／法新社

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