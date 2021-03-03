美國總統拜登上任後簽署多項行政命令，推翻前朝特朗普的政策，但暫未明顯改動對華強硬的貿易政策。美國貿易代表署辦公室最新公佈報告，形容拜登政府將用「一切可行工具」對付中國不公平的貿易手段。

報告指出，要應付中國挑戰，必須由「過去零散的方式」改用一個「更有系統的全面戰略」，強調拜登政府正在就美國對華貿易政策進行全面審視，作為其對華整體戰略的一部份。但當中未特別點名任何有意動用的政策工具。

報告亦提及中國具體的不公行為，包括限制海外資本進駐的壁壘、強迫技術轉讓、以及非法獲取和侵犯美國知識產權等，更特別提及中國對新疆維吾爾族施行「強迫勞動計劃」，並視解決這個問題為「當務之急」。

徵關稅屬「合法工具」 布林肯：須捍衞美國價值

特朗普在任時對華商品大舉開徵懲罰性關稅，獲拜登提名為貿易代表的戴琦（Katherine Tai）承認，關稅是對抗中國國家主導經濟模式的「合法工具」，強調中國必須履行中美第一階段協議的承諾，追趕滯後的採購進度。

另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受前國務卿希拉里訪問。在歷時近40分鐘的訪問中，布林肯指出，中國對外、對內的行徑都越來越具侵略性，美國其中一個力量來源是捍衛自身信仰的價值，因此「當看到新疆維吾爾族族被關在集中營或香港民主被踐踏」，美國不能視而不見。不過，布林肯也稱，在氣候變化、全球公共衞生等範疇上，中美還是必須合作。

美國財經頻道CNBC／中央社

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