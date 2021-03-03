根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.14億，全球死亡人數超過254萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,871萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.6萬。印度確診人數超過1,112萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,064萬，死亡人數超過25.7萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

日本東京都擬要求延長緊急事態宣言兩周

日本《日經新聞》周二引述消息人士指，東京都知事小池百合子將要求日本政府，將首都圈的緊急事態宣言延長約兩週。

日本首都圈1都3縣從今年1月7日開始，第二度進入緊急狀態，在3月7日到期，藉此回應日本第三波武漢肺炎。由於確診數減少的幅度不如先前來得快，東京都政府及鄰近的神奈川、千葉及琦玉等3縣，周三(3日)討論延長緊急事態宣言。

首都圈的餐廳及酒吧被要求在7日前，要在晚上8點以前結束營業，來幫助遏止COVID-19疫情擴散。而緊急事態宣言的延長，意味著商家提早打烊的狀態將持續更久。

巴西死亡人數創單日新高

巴西衞生部周二通報疫情爆發以來，最高單日染疫不治人數高達1641人，超過去年7月下旬寫下的最高單日病亡人數1595人。巴西面臨新一波確診人數高峯，醫院系統瀕臨崩潰邊緣。根據官方統計，巴西累計逾25.7萬染疫病歿，為僅次於美國、染疫不治人數最多的國家。

韓長期病患男接種阿斯利康疫苗後心臟病發亡

南韓防疫部門指，京畿道高陽市一間療養院的50多歲住院男子，昨接種阿斯利康疫苗後，今天心臟病發死亡。當局指尚未確認其死因與阿斯利康疫苗副作用是否有關。

當局指該男子患有心臟病、糖尿病、中風等多種疾病，昨上午在高陽市一間療養院接種阿斯利康疫苗，同日下午心臟病發並出現呼吸困難，搶救後情況好轉，但延至今日上午心臟病再次發作，搶救無效身亡。防疫部門將持續觀察同一間療養院內接種疫苗的人，是否有出現不良反應。

拜登稱夠疫苗5月底前供所有美國成人接種

美國總統拜登周二承諾，最遲5月疫苗量足以給美國所有成人接種。

拜登說的時間表，比他最初說的提早了兩個月。他說，美國批准第三種疫苗強生疫苗投入使用，提前達標有望成真。

血漿療法無效美叫停臨床測試

美國國家衞生研究院專家周二表示，已經叫停對輕度和中度症狀患者的康復期血漿治療臨床測試，原因是初步結果顯示治療無效。

測試去年8月開始，對象是毋須留院的患者，他們都有肥胖、高血壓、糖尿病、心臟問題等高危因素。結果發現，向患者輸入康復者血漿，雖對患者無害，但也無助改善病情。

韓聯社／路透社／德新社／法新社

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