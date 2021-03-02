（北美通訊）美國能源公司Energy Fuels Inc.研究出新方法，可從獨居石礦砂（monazite sand）安全提煉稀土，將與美國化工公司Chemours Co.及加拿大物料公司Neo Performance Materials Inc.合作，增加稀土供應，並滿足美國對稀土的50%需求，為歐美擺脫中國，建立稀土供應鏈踏出重要一步。

獨居石礦砂是開採鋯石（zircon）、鈦等礦產的副產品，成份中50%是稀土，0.2%至0.3%是天然鈾（natural uranium）。現存的17種稀土中，15種都可以在獨居石礦砂內找到。不過，由於獨居石礦砂含有高輻射量，所以絕大部份西方公司都避免從中提煉稀土。

加拿大《金融郵報》（Financial Post）報道，Energy Fuels研究的新方法，可以把獨居石礦砂內的輻射物質提煉出來，作為核電原料，剩餘物料可用作為提煉稀土的安全原料。

美加兩地三間公司將會合作，以新方法安全提煉稀土。Chemours預計，每年可為Energy Fuels提供最少2,500噸獨居石礦砂，進行去輻射過程後，礦砂會被送到Neo Performance Materials位於愛沙尼亞（Estonia）廠房用於提煉稀土。

Energy Fuels主席兼行政總裁查默斯（Mark Chalmers）表示，研究是建立歐美稀土供應鏈重要一步，公司期望每年處理的獨居石礦砂，最終可增加至1.5萬噸，以能滿足美國對稀土需求的50%。

Neo Performance Materials行政總裁卡拉恩魯普魯士（Constantine Karayannopoulos）表示，電動車在歐洲銷量已超越中國，預料未來五至10年，全球稀土需求每年有雙位數字增長，「美國龐大的獨居石礦砂供應，將可為國際對稀土需求急升的問題，提供答案。」

目前，中國控制全球80%稀土供應，外界擔心中國一旦限制稀土出口，將在軍事及商業方面影響歐美發展，讓中國處有利地位。 美國國會研究發現，美國軍火商洛歇馬丁（Lockheed Martin）生產的F-35戰機，便含有417公斤稀土；美軍核潛艇內的稀土更多達四噸。

報道指，分散對中國稀土的依賴，已經是華府首要工作之一。美國總統拜登上月底簽署行政命令，對美國稀土礦物供應鏈進行為期100日審視。

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