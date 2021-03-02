多種武漢肺炎變種病毒散播到世界各地，成為抗疫新挑戰。美國疾病控制及預防中心（CDC）專家預期，首次在英國發現、傳染力更強的B.1.1.7毒株本月會成為國內的主要毒株，又警告變種病毒或觸發第四波疫情，令抗疫工作前功盡廢，呼籲民眾踴躍打疫苗，不要計較品牌。

美國上周平均有七萬宗武肺新症，比前一周多2%，有反彈迹象。而約2,460宗變種病毒個案中，有至少2,400宗屬B.1.1.7毒株，實際數字可能更高。CDC總監瓦倫斯基前日估計，按照現時變種病毒散播程度，「我們可能會完全失去辛苦得來的成果」，又擔心很多州分計劃放寬防疫規定，籲各方「堅守信念」，繼續戴口罩和執行有效的衞生措施，認為大家有能力阻止第四波疫情爆發。她主張為更多人接種疫苗，相信疫苗能帶領大家擺脫這場傳染病。

美國亟需加快疫苗計劃之際，強生藥廠已開始分發首批400萬劑疫苗，料日內可使用。這款疫苗只需打一劑，可存放普通雪櫃的溫度，運送方法比另外兩款獲美國當局批准的輝瑞和莫德納疫苗簡單，相信能幫助疫苗計劃推進到偏遠地區和照顧更多人，減慢病毒再變種速度。不過，它的有效率只有72%，令某些人較傾向效力逾九成的輝瑞和莫德納疫苗。

強生發貨 福西稱有效

白宮抗疫專家福西前日強調，強生疫苗一樣十分有效，鼓勵民眾不要在供應緊張時計較品牌，應先盡快取到一些免疫力，待供應充足時才選擇其他疫苗或注射增強劑。他又主張美國使用輝瑞和莫德納疫苗時必須打足兩劑，警告突然容許只注射一劑不但不能為民眾提供足夠保護，助長變種病毒，更會引起民眾懷疑，嚇退想接種疫苗的人。

除了B.1.1.7，南非發現的B.1.351毒株也威脅美國抗疫工作，因為研究指它會降低疫苗的效力。為應付這種毒株，輝瑞和莫德納上周先後宣佈會研發第三劑疫苗或增強劑；強生行政總裁戈爾斯基則有心信旗下疫苗會對變種病毒有「良好效果」。

美國至前日有15.3%民眾已接種至少一劑疫苗，7.7%接種了兩劑。消息指，前總統特朗普與夫人梅拉尼婭上月離開白宮前已接種疫苗，但未知是哪一款。

美國有線新聞網絡/路透社